God påklædning begynder med fødderne

Anders Dybkjær Skøttegaard har to råd til nybegyndere, som gerne vil bruge naturen mere.

- Noget af det vigtigste er, at man har et godt sæt fodtøj og uldne sokker, der kan trække sveden væk fra fødderne. Det nedsætter risikoen for vabler. Når vi hører fra kunder, som har haft en dårlig tur, er det ofte, fordi de har fået en vabel tidligt. Derfor siger vi, at god påklædning starter forneden, for hvis der er styr på fodtøjet, plejer resten at gå.

Desuden anbefaler han, at man søger inspiration på internettet, hvor der er mange gode grupper og hjemmesider, hvor man kan få tips.

- Der er mange grupper, hvor man kan få rigtig meget viden. For eksempel Friluftsliv på Facebook. Og så er der også mere lokale grupper som "Gode vandreture på Stige Ø", så det er bare at gå ind og lede lidt. Ellers kan man bruge Det danske spejderkorps' Facebookside, Spejdersports hjemmeside eller kigge ind i butikken og spørge, siger han.