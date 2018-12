Den gode og den usunde jalousi

Mange oplever jalousi i forholdet. Enten fordi de selv er jaloux, eller fordi de har en partner, som er jaloux. Jalousien får os til at gøre ting, som vi egentlig ikke ønsker, og giver os voldsomt ondt i maven.

Nogle kan opleve, at de mærker en form for jalousi, som de godt kan styre, og andre kan være så jaloux anlagt, at det bliver styrende i parforholdet og dermed ødelæggende.

Jalousi behøver ikke at være en dårlig ting. Men dét, der gør det svært, er måden, man håndterer jalousien på, og hvordan den får lov at fylde i parforholdet. I denne klumme beskriver jeg den sunde og usunde jalousi og giver råd til, hvad du kan gøre for, at den fylder mindre i dit forhold.

Jalousi er en kompleks følelse, som er smertefuld for begge parter. Det er en slags angst for at miste noget, vi har, og vi kan alle opleve følelsen - i større eller mindre grad.

Den sunde jalousi kan være god til at lære dig at sætte grænser. Forestil dig, at du er ude at gå med din kæreste, og din kæreste vender sig om efter en kvinde, hvilket får dig til at reagere. Den sunde jalousi får dig til at sige til din kæreste: "Jeg vil gerne have, at du fokuserer på mig, når jeg taler til dig, at du lytter til mig og ikke kigger på andre kvinder, mens jeg taler. Det gør mig ked af det." Når du kan mærke din kærestes opmærksomhed igen, forsvinder følelsen. Den sunde jalousi kan motivere dig til at gøre en ekstra indsats i forholdet og samtidig lære at sige fra og sætte grænser.

Den usunde jalousi gør ikke noget godt for nogen. Den tager kontrollen og styrer din adfærd, og du kommer til at gøre ting, du senere fortryder. Den usunde jalousi opstår af tidligere erfaringer og oplevelser, som udvikler sig til bekymringer og spekulationer. Den overtager fornuften, og som regel reagerer man ofte meget uhensigtsmæssigt. Følelsen vokser sig større, jo mere tanken fylder inde i hovedet og kører i ring. Den får dig til at føle dig vred, mistroisk, bitter, såret og utryg.

Den sunde jalousi opstår af her og nu-situationer, og den usunde vokser inde i dig efter tidligere svigt. Den usunde jalousi får dig til at skubbe din partner længere væk fra dig med beskyldninger, overvågning, kontrol og mistillid.

En måde at slippe af med jalousi er, at du bliver nysgerrig på, hvilke følelser og behov i dig der er årsagen til din reaktion.

Erkend, at du mærker jalousi, og undersøg, hvad følelsen fortæller dig, og sig det højt til din partner. Øv dig i at give udtryk for dine følelser og behov. Du skal ikke gå alene med din følelse.

Prøv at se jalousi som et fælles problem i parforholdet og bekæmp det sammen. Hvis I kan se det som et fælles problem, er I allerede nået langt. Når du mærker jalousi, så stil dig selv følgende spørgsmål: Mister jeg noget ved, at min partner oplever det, han/hun oplever? Kan jeg på nogen måde glæde mig over, at min partner får oplevelser uden mig? Er jeg også ophidset over dét, som fylder lige nu, om en uge? Hvad forhindrer mig i at slippe følelsen lige nu?

Hvis det er svært at tage samtalen med din partner eller undersøge, hvad følelsen fortæller dig, kan du søge professionel hjælp. Du må ikke se kritisk på dig selv, fordi du oplever og mærker jalousi. Det er blot en følelse og faktisk også en forbigående tilstand, som går væk over tid, og som kan afhjælpes.

I min praksis, når jeg hjælper par med at slippe jalousi, går der ikke mange sessioner, før parterne kan mærke forskel på den måde, de agerer over for hinanden, når de føler jalousi. De begynder at opleve og mærke jalousien anderledes. Mange bliver bedre til at kommunikere behov og følelser over for deres partner og bliver bedre til at tale sammen, hvilke fordrer det gode parforhold.

Jeg ved godt, at det er lettere sagt end gjort at få kommunikeret sine følelser om jalousi, men ikke desto mindre er det en god idé at gøre.

Med dialog giver du din partner mulighed for at forstå og berolige dig. Jalousi er skamfuld hos mange, men du skal ikke skamme dig over, at du er bange for at miste din partner. Det viser mig, at du er vild med ham eller hende.