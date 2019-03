De mørke og kraftige øl brænder igennem - men pilsneren kan være på vej tilbage

Foreningen Danske Ølentusiaster har atter kåret en mørk og alkoholkraftig øl som årets danske ølnyhed. Men det er ikke ensbetydende med, at det er den type øl, de ølglade medlemmer helst vil drikke, siger den nyudnævnte fynske formand for ølentusiasterne. Han ser en fremtid med større fokus på øl af normal styrke.

Forud for weekendens kåring har vi forsøgt at smage alle otte finaleøl. Men det krævede noget søgning på nettet, før det lykkedes at finde syv af de otte øl i en webbutik - kun en af dem har vi spottet i en meget velassorteret Meny i Odense. Derfor har vi til dagens anbefalinger fundet tre andre danske øl, som findes i butikkerne, smager godt og tilmed ikke koster alverden. Til gengæld giver de value for money.

I sidste weekend blev årets danske ølnyhed afsløret ved foreningen Danske Ølentusiasters generalforsamling på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vinderen var, ikke overraskende, en mørk og alkoholkraftig øl, men det var ikke nogen enkel opgave for de to smagepaneler bestående af ølentusiaster, øldommere, sommelierer og ølbloggere at finde de otte øl, som til sidst var til afstemning blandt foreningens medlemmer . For i løbet af 2018 kom 1825 nye danske øl på markedet. Det er fem øl om dagen, så hvis man har sit helbred kært, er det svært overhovedet at nå igennem alle de nye øl.

Både nummer et, to og tre i afstemningen om Årets ølnyhed 2018 blev en imperial stout. Arkivfoto: Kim Rune

Konsekvensen af blindsmagning

Men hvorfor skal man søge rundt i netbutikker for at finde de otte bedste øl? Det hænger til dels sammen med måden, som øllene bliver udvalgt, forklarer Klaus Rehkopff, formand for Danske Ølentusiasters Odense-afdeling og nyudnævnt landsformand for ølentusiasterne:

- Grunden til, at vi startede "Årets ølnyhed" for snart mange år siden, var, at vi ville animere bryggerierne til at komme med nyheder - det er så i den grad lykkedes, for nu kommer der langt over 1000 danske nyheder hvert år.

- Vi har valgt at have et smagepanel, der blindt udvælger de otte finalister, for at komme fordomme i forkøbet. Etiketten sælger, og bryggeriet sælger også. Hvis man for eksempel har en forkærlighed for Midtfyns eller Indslev, så vil man næsten pr. definition synes, at deres øl er lidt mere spændende, end naboens - inden man overhovedet har smagt på den. Men en af konsekvenserne ved en udvælgelse ved blindsmagning er, at der ikke bliver skelnet til eksempelvis tilgængeligheden af øllen.

- Men vi har nogle kriterier om, at øllen skal have været på markedet i 2018, den skal være brygget i et vist antal liter (mindst 100, red.), og den skal være tilgængelig. Det mener jeg også, at finaleøllene i år lever op til, men tilgængelighed er en relativ størrelse. Amager Bryghus har eksempelvis to øl med i finalefeltet, og jeg ved ikke lige, hvor du kan gå ud i Odense og købe dem på flaske.

- Men vi kan håbe på, at vi på denne måde er med til at støtte de små bryggerier og kan gøre deres produkter mere attraktive, så de kan komme ud til en større kreds, så Amager Bryghus i højere grad kan blive solgt i Nordjylland og vice versa med Bang og Harbo, der er fra Randers-området.