Dagens forsømte måltid

Chia-grød tager fem minutter at lave og skal stå natten over. Det smager friskt og fremragende toppet af lidt mysli og friske bær. Foto: Vibeke Volder

Morgenmaden lever et trist liv i mange hjem. Men bloggere og husets yngste har piftet nyt liv i kalorierne, som bliver indtaget mellem klokken syv og og kvart i otte. Her er tip til dagens mest instagram-venlige måltid.

Morgenmåltidet lever et omsorgssvigtet liv i mange hjem, forsømt og på kanten af en tvangsfjernelse. For mange består dagens vigtigste måltid af havregryn med mælk og rosiner, pulverkaffe eller måske en humpel daggammelt brød indtaget stående ved køkkenbordet. Morgenmåltidet er forsvundet i kimningen mellem den varme dyne og øjeblikket, hvor man iser bilen af eller svinger benet over en regnvåd cykel for at sætte kursen mod arbejdspladsen. Udfordringen er at afsætte nogle minutter og prioritere det hyggelige og nærende ved at hælde vand i tragten over termokanden, bringe et æg i den lykkelige tilstand mellem flydende og fast blomme eller smide en bageplade med boller i ovnen.

Teenagerens opskrifter på chiagrød og ingefærshot. Privatfoto

Instagram-venlig mad Det handler som så meget andet i livet om at stå tidligt - eller lidt tidligere - op for ikke at ende som glædesløs fange i et kulinarisk gulag. Heldigvis kan vi søge inspiration i det klassiske køkken, hos bloggere og de såkaldte influencere, som har opdaget, erobret og eksponeret morgenmåltidet som det mest instagram-venlige på hele dagen. Den næstyngste i husstanden er flittig gæst på hjemmesider fra yngre, kvindelige bloggere, og det kommer alle til gavn, når man pludselig får besked på at købe chiafrø, hampefrø og andre ingredienser, som hverken er nævnt i "Frøken Jensens Kogebog" eller "God mad let at lave". Fælles for opskrifterne er, at de - ud over at være visuelt attraktive - er sunde og nemme som chiagrød, der er flyttet ind i min hverdag. Selv Netto har chiafrø, og det handler om at blande et par mælkeprodukter med de sorte korn, søde og blande med bær i en forfriskende cocktail til morgenbordet, som lutrer øjet og mætter reelt. Havregrøden er skubbet ud som sidste løsning, når man går forgæves i skabet efter brød eller aftenen forinden har glemt at sætte en rest rugbrød over med en juleøl - en anden hverdagsklassiker og en sikker pilotering af dagen frem til frokost.

Æg i godt selskab Æg er en nem måde at få proteiner og velsmag i samme pakke - blødkogt eller pandestegt - men æg i kokotte er en lige så overset som nem metode til at undgå fedtede stænk på komfuret, og den kan varieres i det uendelige: Det handler blot om at smøre en lille ovnfast form med olie, slå et æg eller to ud over en rest skinke eller ditto ost, som er tilovers. Anretningen kan piftes op med spinat, en halveret cherrytomat, eller hvad man nu har af grønt, som ikke kræver den lange tilberedning i ovnen. I modsat fald kan man sautere det af først. Det er en nem måde at lave portionsanretninger til flere ved morgenbordet, ja, faktisk ret brunchvenligt akkurat som de palæo-chips, husets ældste teenager tog fat på.

Peanut-effekten Også palæo-chips har et ben i brunch-universet, men er taget med her på grund af peanut-effekten. Køkkenskriveren har endnu ikke været i stand til blot at spise en enkelt palæo-chip og lade resten ligge i fred, de er ganske enkelt vanedannende med kombinationen af nøddeagtig varme fra de ristede kerner og en umami i kombination med salt og olie. Helt uimodståeligt er imidlertid det knæk, som topper herligheden - prøv det - og en bageplade er væk, inden du kan sætte dem i forbindelse med et stykke blå ost, og hvad man ellers kan finde på som kombination. Undertegnede har endnu ikke taget palæo-skridtet fuldt ud for at bage stenaldermandens foretrukne brød selv - det kommer fra bageren - og herfra kommer også dagens sidste tip til en toptunet morgenmad. Gå til din ostehandler eller delikatessebutik og find smør fra et lille mejeri, som kærner selv og ikke benytter sig af den store industrielle smørkanon. Så bliver en god morgen bare lidt bedre.