DM i skills trækker tusindvis af tilskuere

Hvert år dyster cirka 330 unge i at blive Danmarks bedste inden for deres fag. Det sker, når erhvervsuddannelserne holder DM i skills. Danmarksmesterskabet går på tur rundt i landet og plejer at tiltrække mellem 50.000 og 70.000 tilskuere.

- Vi afholder DM i skills for at forbedre imaget på erhvervsuddannelserne, for at tiltrække flere unge og for at vise, at erhvervsuddannelserne er fulde af udfordringer. De kræver både kloge hænder og et godt hoved, siger Jesper Juul Sørensen, der er formand og medstifter af DM i skills. Derudover er han uddannelseschef hos Dansk Byggeri.

Og meget tyder på, at konkurrencen påvirker de unges lyst til at tage en erhvervsuddannelse.

- Da vi holdt det i Herning i 2018, betød det, at Herning fik næsten 40 procent flere, der søgte erhvervsuddannelserne end året før. Og i Holstebro mener jeg, det var 25 procent flere unge, der søgte ind. Der er sket en stigning, de steder vi har været, siger Jesper Juul Sørensen. Han mener, det er vigtigt at kommunerne og erhvervsskolerne formår at holde fast i den øgede interesse, så interessen ikke falder igen, når skills-konkurrencen rykker videre til næste by.

- Vores største udfordring er at få skolerne til at lave lokale konkurrencer, for det er der, vi kan få fat i forældrene og de unge. Danmarksmesterskaber giver selvfølgelig meget opmærksomhed, men jo mere vi kan promovere erhvervsuddannelserne, jo bedre, siger han.