Coachen: Fanget i hverdagens cirkus

Er vi gået på kompromis med os selv for længe, kan vi have en følelse af, at vi har forladt os selv.

Hverdagens travlhed har meldt sig. Ferien var da alt for kort, og arbejdet er hektisk, som det plejer.

Vi har vænnet os til den prestige i travlheden, som vi inderst inde godt ved ikke er sund for os. Men har vi travlt, føles det, som om vores liv har værdi, og at vi betyder noget. Vi kører ekstra ind på sukker- og koffeinkontoen for at være friske resten af dagen, selvom vi for længst har luret, at det der blodsukker bliver en gnaven kælling hen ad eftermiddagen. Det er som så meget andet blevet en dårlig vane for at holde os kørende.

Mails og mobil-notifikationer tikker ind, før dagen rigtig er begyndt. Vi kan egentlig godt mærke, vi burde starte morgenen med ro, men vi får ikke gjort noget ved det.

I stedet åbner vi pr. automatik for, hvad resten af verden måtte ønske af os. Vi "glemmer" at slukke, når vi holder fri, og ender med at være til rådighed 24/7 - vel at mærke for alle andre end os selv.

Det sidste opkald bliver taget på vej hjem i bilen, den gode playliste kører til madlavningen, Netflix bliver tændt om aftenen, og vi har næsten vænnet os til den konstante støj omkring os. For mange planer er igen lagt for ugen, og vi burde blive bedre til at sige nej tak.

Støjen bliver en form for tryghed, der forhindrer os i at få lyttet og mærket efter. Vi kan føle os fanget i hverdagens cirkus af forpligtelser og forventninger.

Vi skylder vores indre stemme stilheden til at lytte.

Vores indlærte livsstil er blevet så fast en del af hverdagen, at det at bryde ud og revurdere hele essensen kan virke uoverskueligt. Vi kan savne at prioritere glæden, føle formål, ro og vores egen sandhed.

I mit arbejde som coach møder jeg overraskende mange kompetente, kærlige, ambitiøse mennesker fanget i dette scenarie. De har et liv, der ikke længere føles rigtigt for dem.