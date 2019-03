Charlotte Christensen (født 1945) er uddannet mag.art. i kunsthistorie. Hun har været museumsinspektør ved Aarhus Kunstmuseum, direktør for Kunstforeningen på Gammel Strand i København og undervist ved universiteterne i Aarhus, København og Kiel og på Statens Teaterskole og Skolen for Moderne Dans. Desuden har hun arbejdet som kulturkritiker og anmelder på dagbladet Information, ligesom hun har udgivet en række bøger - blandt andet om Jens Juel, Nicolai Abildgaard og Carl Gustaf Pilo. Hun er aktuel med "Guldalderens billedverden".

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- Kundskab om menneskelivet og tankevækkende oplevelser skabt af folk, hvis kunnen, fantasi og erfaringer rækker videre end ens egne begrænsninger. Musik kan være sjælesorg i de mørkeste stunder.

- Hvilken bog eller hvilket blad har givet dig en god oplevelse?

- H.C. Andersens dagbøger kan man til hver en tid dykke ned i. Han sanser så filterløst alt, hvad han ser og hører og lugter, skidt og kanel og Rafaels madonnaer imellem hinanden. Som øjebliksbilleder af fortiden er de uovertrufne. I skønlitteraturen bevæges jeg af den menneskelige rigdom hos Tolstoj i "Krig og fred" og "Anna Karenina" og af sproget i Dantes "Den guddommelige komedie".

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Det ville kræve en tidsrejse: De klaverkoncerter, jeg hørte i min ungdom med russerne Svjatoslav Richter og Emil Gilels og tyskeren Wilhelm Kempff. Oplevelsen af, at musikken blev til for ørerne af én, komponistens intentioner formidlet i fuldendt behersket ro eller med voldsom, stormende kraft.

- Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- Senest Michael Noers film "Før frosten", som tager fortiden i bondesamfundet alvorligt. Filmen er velsignet fri for den sentimentale nostalgi, der klæber ved idéen om de nære relationer i de overskuelige stammerelationer i "de gode gamle dage". Jeppe Aakjærs erindringer, "Fra min Bitte-Tid", og kulturhistorikeren Peter Riismøllers "Sultegrænsen" leverer dokumentation i bogform af, hvor rædsomt almuelivet var. Teatermanden Peter Brook forandrede min erfaring med teatrets kunst helt fundamentalt: Verden blev større. Og jeg er rejst for at høre Edita Gruberova nå ud i det ekstreme følelsesregister i Donizettis operaer og en forestilling af den geniale kvindelige iscenesætter Andrea Breth.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- I malerkunsten forbløffes jeg over rigdommen og mesterskabet i Jan van Eycks altertavle i Gent fra omkring 1432. Blandt billedhuggerværkerne finder jeg de gamle græske kvindefigurer, "korerne", på Akropolis i Athen både gribende og indtagende, som de smiler imod én.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Jeg kan ikke hidse mig op over brands eller en kendt stol eller en berømt gaffel. Møbler lavet af ordentlige snedkere og god fajance falder jeg til gengæld altid for - ligeledes japanske og indiske tekstiler. Til hver en tid håndværk frem for design, som for min skyld godt måtte sættes på standby for en tid.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Kammermusik. Tre eller fire åndfulde musikere med fuld opmærksomhed på Schubert eller Sjostakovitj og hinanden.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Senest udstillingen af Brueghels værker på Kunsthistorisches Museum i Wien, hvor det var umuligt at se billederne. Alle udstillingsgæsterne gik i vejen for hinanden, lokket til af hypen omkring begivenheden. En forudsigelig katastrofe: Billederne burde ikke have været sendt på rejse. Bevaringshensynet vejer alt for lidt, når museerne hele tiden skal opfinde "blockbusters".