Cadovius' banebrydende reolsystem fylder rundt

"De fleste af os bor på bunden af en terning. Hvis vi bruger væggene ligesom gulvet, får vi meget mere plads," skulle designeren og fabrikanten Poul Cadovius engang have sagt. Og han gjorde netop det, da han udviklede det første væghængte reolsystem i 1948: Royal System.

Det var første gang, at man løftede reoler og opbevaring op fra gulvet og dermed skabte mere luft og plads i rummet. Det var innovativt, funktionelt og fleksibelt, for vanger, hylder, skuffer, skabe og endda bordplader kunne hænges op, og tilpasses specielle behov eller rummets størrelse. Designeren bag påstod, at systemet havde op mod 16 millioner mulige sammensætninger. Så mange, at de nok aldrig er blevet fuldt udnyttet, selv om reolsystemet blev en overvældende succes i dansk designs guldalder i 50'erne og 60'erne.

Alligevel er designeren Poul Cadovius ikke lige så kendt som sine samtidige Wegner, Jacobsen og Mogensen. Muligvis fordi han i overvejende grad var lige så meget entreprenør og fabrikant som designer.

Efter han havde vundet designpriser med Royal System, købte han fabrikker. Han havde faktisk købt sin første fabrik, der lavede persienner, allerede i 1945. Han opførte nye fabrikker i Randers, Tønder og Svendborg til at producere reolsystemerne, som han udviklede flere af.

Og i 1966 købte han møbelvirksomheden France & søn i Hillerød. Gennem den samarbejdede han med designere som Grete Jalk, Arne Vodder og Finn Juhl.

Men populariteten gik op og ned for Cadovius, og det samme gjorde økonomien. Ved siden af møbelproduktion og design forsøgte han sig med bådebyggeri og racerkørsel. I 1981 gik Poul Cadovius-selskaberne i ­betalingsstandsning, men det betød ikke, at han stoppede med at få nye idéer og udvikle designs, som han tog 400 patenter på i løbet af sit 99 år lange liv.

Han døde i marts 2011, men inden det skete, kunne den aldrende designer forvisse sig om, at et nyt dansk designbrand, DK3, ville relancere hans Royal System. I anledningen af reolsystemets 70 års fødselsdag i år har DK3 udviklet en lille version med to hylder og 70 centimeter lange vanger.