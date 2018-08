Bredere garage

Hej Kjeld - meget fint indlæg om at bygge et skur til havetraktoren. Men hvordan kommer du ud af traktoren uden at skulle klatre over den og måske ødelægge skæreboret og i værste fald brække benet?

På billedet i avisen ser det ud til, at der ikke meget plads i siden.

Venlig hilsen Bo Jørgensen