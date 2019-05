Boligreportage: Papirklipkunstner fandt sine rødder på Langeland

For godt et år siden flyttede den 72-årige papirklipkunstner Sonia Brandes ind i en smukt restaureret gård nord for Lohals. Det var aldrig meningen, hun skulle bo på Langeland, og da slet ikke i så stort et hus, men hun kunne mærke, at huset havde ventet på hende.

Rundtomkring i husets mange stuer står keramikskåle med alle de små, fine operationssakse, papirklipkunstneren Sonia Brandes har slidt op.

- Jeg synes, det er sjovt at have dem, så jeg har forskellige steder i huset, hvor der er en saks. Papir er hårdt for en saks, så efter et par store klip begynder den at blive sløv, forklarer 72-årige Sonia Brandes.

I dag er hendes fingre plaget af gigt efter snart en menneskealder med saksen i hånden, og derfor er hun nødt til at bruge sakse med større huller. De er samtidig langt dyrere. En saks koster små 3000 kroner, mens de små operationssakse, der er lavet i Østen, kan købes for 60 kroner stykket.

Sonia Brandes har siden marts sidste år boet på en stor, smukt restaureret gård i det nordligste Langeland med sine tre italienske trøffelhunde, Ella, Lotta og Kokos. En brun, en grå og en hvid.

Huset er en tidligere avlsgård, der hører til herregården Charlottenlund i nærheden. Huset var fuldt istandsat, men havde stået tomt nogle år, da Sonia Brandes flyttede ind.

- Det havde ventet på den rette. Og det var så mig. Jeg har hele tiden - i den grad - følt mig taget om. Det her var et sted, jeg måtte være. Mine ting er sjældent kommet til sin ret som her, fortæller Sonia Brandes, der aldrig havde troet, at hun skulle bo alene i så stort et hus. Og da slet ikke på Langeland, for det var slet ikke meningen, det var der, hun skulle være. Hun ventede på at flytte ind i et hus i Diernæs ved Faaborg, der var ved at blive sat i stand, men ved en lang række tilfældigheder endte hun nord for Lohals.

- Jeg er glad for at bo på Langeland. Jeg synes, der er meget fint, kønt og alfeagtigt. Jeg synes, det er ligesom et fe-rige. Der er en fe-stemning over Langeland. Måske er det, fordi der er så meget efeu, og det gør det hele så blødt. Der er ikke mange steder, der er så meget efeu som her, fortæller Sonia Brandes.

Huset ligger uforstyrret med udsigt til havet og Langelands frodige landskaber med sprøde, nyudsprungede bøgetræer og vild natur. Sonia Brandes holder af at følge naturens gang, når hun går morgen- og eftermiddagsture med de tre hunde.

- Der er er altid noget, der blomstrer. Der er slåen, mange vilde kirsebær, kæmpe popler med efeu og mange vilde roser. Det er en fornøjelse at kigge på.

- Jeg kan slet ikke undvære at være et sted som her. Jeg ved ikke, om det kommer an på, hvor man er født, og at det er, fordi jeg er født på Ærø. Jeg boede mange år i Paris som ung, og jeg er ikke noget storbymenneske. Jeg kan godt lide at være i en storby, men jeg vil gerne væk fra den igen. Jeg trives bedst et sted som her, fortæller hun.

Dyrelivet, blomsterne og naturen som helhed går ofte igen i Sonia Brandes' værker.