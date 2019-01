Boligreportage: Østfynsk skole slog benene væk under borgmesterpar fra Greve

Kirsten og René Milo startede forfra i en moden alder, for de kedede sig som pensionister. Derfor flyttede de fra Greve til Rynkeby, hvor de driver galleri og bed and breakfast.

I sensommeren 2017 rykkede Kirsten og René Milo deres tilværelse op med rode og flyttede fra en lille by i Greve Kommune til landsbyen Rynkeby ved Kerteminde. De købte den gamle skole og driver i dag galleri og bed and breakfast hjemme fra privaten.Parret stammer begge fra Sjælland og havde boet i Greve i 40 år.I 26 af årene sad René Milo i byrådet, heraf 12 år som borgmester. Men da de nåede pensionsalderen, og René Milo trådte ud af politik i 2013, gav det plads til, at der kunne ske noget nyt.- Da René stoppede i politik, tænkte vi, at det nok var for sent, for nu skulle vi være pensionister. Vi kørte ud og udstillede malerier, men det var ikke nok. Tanken om at prøve noget andet blev ved med at mase sig på, så vi sagde til hinanden: Nu gør vi det, fortæller Kirsten Milo, der er 67 år.René Milo er 71 år, og parret har tre voksne børn og tre børnebørn.Da børnene i sin tid flyttede hjemmefra, skiftede ægteparret deres store hus ud med et mindre på 100 kvadratmeter. Præcis som mange andre par, der træder ind i den fase af deres liv. Men parret kedede sig som pensionister. Der skete ikke nok, og tilværelsen blev for nem, syntes de. De så heller ikke alderen som en hindring i at vælge en helt ny livsbane, så efter et år sadlede de om.- Selvom man er pensionist, er man ikke gammel. Hende, der bor inde i mig, er kun 25, og vi kan ikke planlægge vores alderdom. Jeg bliver måske 90 år, og skulle jeg sidde og vente på, at jeg skal dø, de næste 20 år? Jeg kan da lige så godt udfylde tiden med et eller andet, konstaterer Kirsten Milo.Hun har malet i mange år og var i 20 år ansat som grafiker på en avis i Greve, men stoppede med at arbejde nogle år før sin mand.

Blå bog René Milo er 71 år og tidligere direktør. Han sad i byrådet for Venstre i Greve i 26 år, heraf 12 år som borgmester. Kirsten Milo er 67 år. Hun har tidligere været grafiker på en avis og har malet i mange år.



Foto: Vibeke Volder Marcipanrosen stammer fra Kirsten og René Milos bryllup for 46 år siden.

Fyn var en overraskelse At det lige blev i Rynkeby, de skulle begynde deres nye liv, var lidt af en tilfældighed.- Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle bo på Fyn. Vi kiggede på huse på Stevns, på Møn, i Odsherred og flere steder på Fyn. Vi kunne mærke, at det var på Fyn, mavefornemmelsen var. Det kom lidt bag på mig. Og at det lige blev Rynkeby, var faktisk huset, der valgte os. Alle brikkerne passede. Vi kunne mærke det, allerede da vi trådte ind i huset. Jeg har aldrig trådt ind i et hus med så meget sjæl. Om aftenen ringede vi og sagde, at vi gerne ville have det, forklarer Kirsten Milo.Huset, de faldt for, er fra 1907 og fungerede frem til 1962 som landsbyskole. Selvom enkelte elementer, for eksempel trappen op til førstesalen, er originale, er det svært at se, at huset tidligere har været en skole. Tidligere elever, der har besøgt Kirsten og René Milo, har også haft svært ved at kende deres gamle skole.Stuen, der ligger i åben forlængelse til det store, lyse køkken-alrum, har tidligere fungeret som skolestue. Kirsten Milo kalder rummet "husets hjerte".

Foto: Vibeke Volder Kirsten Milo har ryddet op i galleriet til ære for fotografen. Normalt er hun lidt af et rodehoved. Til hendes mands store fortrydelse.

Høje krav til bolig Parret kiggede specifikt efter huse, der kunne rumme både galleri og bed and breakfast, og det stillede høje krav til det sted, de skulle bo. De så for eksempel helst, at bed and breakfast-afdelingen lå i en separat ende af huset, så de stadig har mulighed for privatliv og ikke skal sove side om side med deres gæster.Derudover var der en række krav til galleriet, der helst skulle have indlagt vand og ligge i forbindelse med huset.Førstesalen bruger parret som bed and breakfast med to værelser, de lejer ud. Galleriet er indrettet i et gammelt bilværksted, som parret selv har fået sat i stand. Det var faktisk det eneste, de lavede om, da de flyttede, for resten af huset var, som de ville have det.Parrets omgangskreds havde svært ved at forstå, hvad de ville på Fyn. Og de tre børn, der bor i Sorø og København, havde gerne set, at forældrene fandt en bolig lidt tættere på dem.- Vi er bare sammen på en anden måde. Nu kan de blive her og overnatte, og vi er ikke afhængige af, at de skal med S-toget hjem, siger Kirsten Milo.

Foto: Vibeke Volder Da parret flyttede ind i den gamle skole i Rynkeby, indrettede de galleri og atelier i et tidligere bilværksted, der ligger i forlængelse af huset.

Fælles om kunst Det er kun hende, der maler, men interessen for kunst deles de om. Det var derfor også en fælles drøm at åbne eget galleri, hvor både Kirsten Milo og andre kunstnere kan udstille værker.- Vi har tidligere lavet udstillinger, for Kirsten har malet i mange år efterhånden, så vi har en viden om det. Og kunst har interesseret os i mange år. Det har været en del af vores liv, og når vi har bevæget os uden for matriklen, har vi altid opsøgt gallerier og steder, hvor man kan opleve kunst, fortæller René Milo.Selvom parret har opgivet det uforpligtende liv som pensionister for at drive to virksomheder hjemme fra privaten, har de ikke et øjeblik fortrudt. Heller ikke selvom det kræver mere arbejde, end i hvert fald Kirsten Milo havde regnet med.- Vi kan godt lide udfordringer og at prøve os selv af. Selvom vi bor her, er vi bundet af, at vi skal være hjemme, når galleriet holder åbent. Det er et valg, vi har taget, men det er også et fravalg af andre ting. Vi havde for eksempel kun tre dages ferie sidste år, fortæller René Milo.Kirsten Milo understreger, at parret aldrig har følt det som en belastning, og det er hendes mand enig i.- Vi møder mange spændende mennesker og får nogle gode snakke med kunstnerne. Det er faktisk et fantastisk miljø med passionerede mennesker. I vores bed and breakfast har vi også haft gode oplevelser. Jeg laver morgenmad til gæsterne, hvis de vil have det, og vi får en snak med dem. Det giver os en hel masse, fortæller René Milo.

Foto: Vibeke Volder Kirsten Milo skal inden længe udstille fire af sine værker i Bologna i Italien. Parret rejser selv med derned.

Tager del i samfundet Det har altid ligget naturligt for parret at åbne deres hjem og liv for andre. Det gælder både kunstnere, overnattende turister og de mange mennesker, de har mødt gennem et langt liv i politik. Selvom det kun var René Milo, der var politiker, har hustruen gennem 46 år deltaget så ofte, det har kunnet lade sig gøre.De beskriver sig selv som meget udadvendte og engagerede i det samfund, de er en del af. Det blev de også hurtigt, da de flyttede til Rynkeby.- Vi har meldt os ind i erhvervsforeningen og i lokalrådet. Og jeg er engageret i Lions i Kerteminde. Derudover er jeg mentor for unge mennesker og hjælper dem i gang med arbejdsmarkedet. Det er ikke ting, der giver penge, men vi kan godt lide at det, siger René Milo.Parrets store engagement i lokalsamfundet er blevet bemærket, og derfor blev de allerede efter godt et år i kommunen udnævnt som ambassadører for Kerteminde.- Der blev jeg godt nok stolt, siger Kirsten Milo.René Milo har stadig en mening om det samfund, han omgiver sig med, men han engagerer sig ikke længere politisk. Han er blevet spurgt, om han ville stille op igen, og det er helt udelukket.- Jeg vil gerne gøre noget, der ikke nødvendigvis kaster noget af sig. Jeg vil gerne hjælpe nogen med den viden og erfaring, jeg har, uden de skal tænke på, at ham der sidder overfor skal have noget for det, siger han.

Foto: Vibeke Volder Kirsten Milo har malet i mange år, og tulipaner er hendes favoritmotiv.

Fynsk mildhed Parret har ingen planer om at vende tilbage til Greve, hvis det 279 kvadratmeter store hus en dag bliver for meget for dem at passe. Kirsten Milo forestiller sig, at de finder et mindre sted i Kerteminde, for de føler, at de er blevet taget så godt imod i lokalområdet, at de ikke har lyst til at forlade det igen.- Vi har ingen planer om at rykke tilbage til Greve-kanten. Det skyldes netop, at vi har fået så god kontakt til mange forskellige mennesker. Netværket bliver bygget op her, og det har vi ikke tænkt os at løbe fra. Jeg kan slet ikke se for mig, at vi flytter tilbage. Hvorfor skulle vi det? spørger René Milo.- Når vi har været på Sjælland og vender snuden mod Fyn, glæder vi os til at komme hjem. Jeg har oplevet en særlig mildhed her på Fyn, som jeg ikke har oplevet andre steder, supplerer Kirsten Milo.

Foto: Vibeke Volder Kirsten og René Milo har været gift i 46 år. De har tre voksne børn og tre børnebørn.

Foto: Vibeke Volder Køkkenalrummet ligger i åben forlængelse af stuen. Det er her, parret opholder sig mest.

Foto: Vibeke Volder Et af Kirsten Milos tulipanværker har fået selskab af familiebilleder over klaveret i stuen.

Foto: Vibeke Volder Trappen op til førstesalen er original.