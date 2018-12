Boligreportage: Kom på visit i et af Vejles mest spektakulære huse

Laura Ricks og Lars Børresen har indrettet deres hjem, Borgen, i maksimalistisk engelsk stil med skæve og personlige detaljer. Selvom de er vilde med deres enestående hjem, er de enige om, at de kun har det til låns.

På en af Vejles stejleste bakker ligger Borgen. En imponerende rød murstensvilla fra 1939 bygget som en lille borg. På den lange trappe, der fører op til hoveddøren, bliver man mødt af både miniaturedrager og en udstoppet ørn importeret fra England. Inden for døren byder en ægte rustning fra Prag velkommen. På Borgen bor Laura Ricks, 57, og Lars Børresen, 65, samt hendes yngste søn og hans yngste datter, der begge går i 3. g på gymnasiet.Familien har boet på Borgen i to et halvt år.Laura Ricks, der oprindeligt stammer fra England, boede i mange år i Faaborg og drev internetbutikken Den Gamle Skole, hvor hun solgte legetøj. Da hun solgte butikken, arbejdede hun en kort årrække i kistebranchen i Glamsbjerg. Lars Børresen var indtil i sommer direktør for virksomheden Urtekram i Mariager, og derfor var det nødvendigt, at parret fandt et fælles hjem i køreafstand til hans arbejde, da det ikke var muligt at pendle mellem Faaborg og Mariager hver dag. Parret kiggede på mange forskellige huse, men Borgen blev ved med at spøge i deres tanker, selvom huset både var upraktisk og manglede den have, Laura Ricks så gerne ville have. Så da de fik chancen, slog de til og købte huset. - Jeg har som knægt gået op og ned ad bakken og tænkt, at det var et mærkeligt hus. Der var noget mystik omkring det, fortæller Lars Børresen, der er født og opvokset i Vejle.

Blå bog Laura Beatrice Ricks er 57 år og stammer fra Bristol i England.Hun er gift med Lars Børresen, og parret bor i Vejle.



Laura Ricks har en dansk mor og rejste som ung til Danmark, hvor hun endte med at slå sig ned.



I 21 år drev hun internetbutikken Den Gamle Skole i Faaborg, hvor hun solgte legetøj.



I dag er hun daglig leder af bamsemuseet Teddy Bear Art Museum i Billund.



Laura Ricks er mor til fem børn. Den yngste bor stadig hjemme. Derudover har hun et barnebarn og en mere på vej.



Lars Børresen er 65 år og stammer fra Vejle.



Han har de seneste 17 år været direktør hos Urtekram i Mariager, men gik på pension i sommer.



I dag er han næstformand i bestyrelsen i aktieselskabet Mit Franske Slot



Lars Børresen har tre børn, hvoraf den yngste bor hjemme. Derudover har han to børnebørn.

Foto: Yilmaz Polat Husets øverste etage bliver brugt som ekstra værelse. En af Laura Ricks døtre boede der i tre måneder, da hun kom hjem efter et ophold i Kina og manglede et sted at bo. Foto: Yilmaz Polat

To excentriske huse Huset er bygget af en tøjhandler, der ønskede sig et hus, der lignede en borg. Hans far boede i et lige så excentrisk hus lige bagved, og en stejl stentrappe forbinder de to haver. I stuen er der et lille vindue med en smukt udskåret skodde, hvorfra tøjhandleren kunne holde øje med sin butik. - Vi har ladet os fortælle, at tyskerne boede her under krigen. Når vi får tid, er det planen at gå på arkivet og finde ud af mere om huset, siger Laura Ricks. I dag er hun daglig leder på bamsemuseet Teddy Bear Art Museum i Billund, mens Lars Børresen er nyudklækket pensionist og næstformand i bestyrelsen for Mit Franske Slot. Det er aktieselskab af 160-170 aktionærer, der deles om et fransk ferieslot. Og Lars Børresen har netop været i Italien for at lede efter et tilsvarende slot til en italiensk pendant. - Det er det, man kalder lystbetonet arbejde, siger han. Han har sit kontor i husets udestue, der trods årstidens mange mørke timer er lys og rar at være i. Her er både udsigt til byen og et lille, men ekstravagant, springvand i haven.

Foto: Yilmaz Polat Laura Ricks' kontor ligger i forlængelse af soveværelset. Selvom det er inde midt i Vejle, kan hun ofte se egern og en ugle i træerne fra sin plads ved vinduet. Foto: Yilmaz Polat

Tro mod stilen Selvom de er svært begejstrede for Borgens særegne arkitektur, har de lavet nogle enkelte ændringer i huset, efter de flyttede ind.Blandt andet har de sat nye og større vinduer i nogle af rummene og ovenlysvinduer i køkkenet, så det er rarere og lysere at være i. Men det har været vigtigt for dem at være tro mod den oprindelige arkitektur og ikke lave ændringer, der strider mod husets stil. Det er blandt andet derfor, de ikke har køkken-alrum. - Jeg ville synes, det var ærgerligt at sløjfe spisestuen og lave køkken-alrum. Det er så moderne. I gamle dage havde man et køkken og en spisestue, og det tror jeg kommer tilbage. I vores hus er spisestuen og køkkenet to vidt forskellige stilarter, og når man først har sløjfet det, kan man ikke få det tilbage. Man ville virkelig ødelægge noget arkitektonisk, siger Laura Ricks. De har i det hele taget forsøgt at tage husets borgstemning med ind i indretningen. - Vi kan godt lide at lege lidt med ideerne, så vi har bygget videre på det her med, at huset hedder Borgen. Men det er faktisk sjovt så mange ting, vi havde i forvejen, der passer ind. For eksempel lampen der, siger Laura Ricks og peger på den stjerneformede smedejernslampe, der hænger over sofabordet. Lampen stammer fra hendes morfar og hang på hendes kontor i Den Gamle Skole.

Foto: Yilmaz Polat Laura Ricks har købt rustningen i Prag, og flere af hendes børn har for sjov haft den på til gymnasiefester. I dag er den det første, man møder, når man træder ind ad hoveddøren. Foto: Yilmaz Polat

Der sker underlige ting Stuen er indrettet med mørke chesterfield-møbler, brændeovn og bøger i metervis. Laura Ricks' far er litteraturprofessor og Bob Dylan-ekspert, så flere af bøgerne har hans navn på ryggen. - Huset har lidt "english look". Også udefra. Konstruktionen er noget, man oftere finder i England, siger Lars Børresen. Midt under formiddagskaffen og brunkagehjerterne i den lune stue falder en af grankoglerne, der hænger i lampen over sofabordet, ned. Grankoglen er en del af den julepynt, familien hængte op ugen før. - Det spøger altså her i huset, siger Laura Ricks og tilføjer, at det langtfra er første gang, der sker mystiske ting - der er lamper, der blinker uden grund, og en dag endte en spand gul maling, der ellers stod sikkert og forsvarligt i et skab, ud over hele gulvet, så de var nødt til at male det over. - Det er ikke, fordi vi tror på spøgelser, for hvis vi gjorde, ville det være helt galt, forsikrer Laura Ricks.Vi bliver dog enige om, at skulle der findes spøgelser, måtte det næsten være i et hus som dette.

Foto: Yilmaz Polat Laura Ricks er vild med sine bøger, men har langt fra plads til alle, så mange af dem er opmagasineret. Hun drømmer om at få et stort bibliotek. Foto: Yilmaz Polat

Ting skal have historie Laura Ricks kalder sin indretningsstil maksimalistisk, og alle ting er der er af en årsag. Det er alt lige fra de mange, mange bamser, hun altid har haft en svaghed for og i mange år har beskæftiget sig med professionelt, til rustningen, som hun fik lavet i Prag. - Rustningen har jeg haft i mange år. Den er lavet fuldstændig, som man lavede dem i gamle dage. Jeg sagde til mine børn, at jeg gerne ville have, at de tænkte, når jeg ikke var der mere, at "min mor tog til Prag og kom hjem med en rustning". Min søn havde den på sit værelse længe, inden vi tænkte, at vi skulle have sådan et hus. Nu kommer den virkelig til sin ret, smiler Laura Ricks. Hjemmet emmer af personlighed og humor, for parret blander gerne vintagemøbler og loppefund med skøre detaljer. For eksempel et hæklet bjørnetrofæ, som Laura Ricks' svigerdatter har lavet under stort besvær.- Der er ikke noget, der er her, fordi det er moderne. Det er ting, folk har givet os, noget, børnene har lavet, eller ting, der på en anden måde har en historie. Jeg er nok mere maksimalistisk end Lars. Men han lever med det, erkender Laura Ricks.

Foto: Yilmaz Polat Et kig fra spisestuen, der er malet "museumsrød". Skrænterne uden for vinduerne giver en skovagtig stemning i huset. Foto: Yilmaz Polat

Lars sagde nej til kisten Lars Børresen siger af og til nej, når hun får en idé, han synes er for skør. - Jeg er nem at forhandle med, men der er grænser. Jeg kan finde på at sige nej, hvis det bliver for sjovt eller legeagtigt, siger han, men har svært ved at komme på et eksempel på noget, han har sagt nej til.Det kan han dog senere, da vi på vores rundtur når ned i husets kælder, som familien har døbt "katakomberne". Lars Børresen satte nemlig foden ned og sagde nej, da Laura Ricks foreslog, at de i spøg købte en kiste, der kunne stå dernede. På det tidspunkt arbejdede hun i kistebranchen og kunne købe den til en god pris. - Det syntes Lars ikke var sjovt. Men så havde vi den, hvis vi skulle holde halloweenfest. Det er jo bare et stykke træ, og jeg kunne få den med rabat. - Jeg boede alene i lang tid, så jeg var ikke vant til, at jeg skulle igennem en godkendelsesprocedure, siger Laura Ricks med et glimt i øjet.Det var også husets byggestil, der afgjorde temaet, da parret blev gift i sommeren 2017. - Vi holdt middelalderbryllup for at lege videre med temaet. Man skulle komme i middelaldertøj, og det gjorde de. Der var én, der bare kom i jakkesæt, fortæller Laura Ricks. Det var meningen, at de ville have holdt brylluppet på Borgen, men der kom så mange gæster, at de var nødt til at leje et andet sted, de kunne være.- Vi troede, vi kunne være 60-70, men vi havde sendt mange invitationer ud, og ingen meldte afbud, fortæller Lars Børresen.

Foto: Yilmaz Polat De to teenagee råder over stueetagen, der også bliver brugt til opbevaring af nogle af Laura Ricks' mange, mange bøger. Foto: Yilmaz Polat

Bliver ikke gamle her Borgen er i fire etager, og der er mange trapper og små rum, der skal ikke udfylder det store formål i hverdagen. For eksempel katakomberne, der i husets ungdom blev brugt til koks og husets fyr, men i dag bare er kolde og lidt småuhyggelige. Parret bruger mest førstesalen, hvor de har stue, køkken, soveværelse og kontorer. Stueetagen er dedikeret til de to hjemmeboede teenagebørn, der har en ungdomsafdeling med egen indgang, som kun de færreste gymnasieelever kan drømme om. Laura Ricks har fem børn og snart to børnebørn, mens Lars Børresen har tre børn og to børnebørn. Så når de alle er samlet, er der fuldt hus, og så er pladsen god at have. Men parret føler begge, at de kun har huset til låns, og derfor regner de med at blive boede de næste cirka 10 år, mens Laura Ricks stadig er på arbejdsmarkedet, og de begge har et godt helbred, der kan klare de mange trapper. - Det er et hus til nogle bestemte alderstrin. Det er ikke et sted, man bor med små børn. Det passer godt til os med to teenagebørn, fordi de har egen indgang og meget plads.- Det er ikke et hus, vi bliver gamle i, så det, vi laver, er forbedringer, som de næste ejere også bliver glade for, siger Laura Ricks.

Foto: Yilmaz Polat Huset har fået navnet "Borgen", og parret har forsøgt at være tro mod borgstemningen hele vejen igennem. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Laura Ricks drev i 21 år internetbutikken "Den gamle skole" i Faaborg, hvor hun solgte legetøj. I dag er hun daglig leder af bamsemuseet Teddy Bear Art Museum i Billund. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Barnevognen er fra 1860, og det ærgrer Laura Ricks, at den for tiden står i katakomberne i kælderen. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Parret har fået lavet ovenlysvinduer i køkkenet, så rummet er lysere og mere indbydende. Derudover har de skiftet grebene ud med mere "borgagtige" greb. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Tøjhandleren, der byggede huset i 1939, fik lavet et vindue i stuen, så han kunne holde øje med sin butik. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Laura Ricks er mor til fem børn. Kun den yngste bor stadig hjemme. Hendes mand, Lars Børresen, har tre børn, hvoraf den yngste bor hjemme. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Det er Lars Børresens datter, der har bestemt, at Kählervasen skal stå i stuen. Laura Ricks synes ikke, den passer til resten af indretningen, men den har fået lov at blive stående. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Den hæklede bjørn er lavet af Laura Ricks' svigerdatter. Det var lige før, hun ikke fik lov at hænge den op i stuen, for Lars Børresen syntes, den var lidt fjollet at have hængende. Han gav sig dog, og nu bliver han glad af at se på den. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Huset ligger på en bakke, og der er ikke meget have. Det ærgrede Laura Ricks lidt, men hun blev så begejstret for huset, at det opvejede den manglende have. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Laura Ricks' yndlingsrum er den stemningsfulde stue. Chesterfield-møblerne overtog parret fra husets tidligere ejere.Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Laura Ricks er datter af en dansk mor, der rejste til England som ganske ung. Hendes far er litteraturprofessor og Bob Dylan-ekspert. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Lars Børresen har kontor i havestuen, der får ude og inde til at smelte sammen. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Laura Ricks drømmer om at arrangere en skattejagt på "Borgen", hvor deltagerne skal finde "rekvisitter", der indgår i eventyr. For eksempel denne spinderok. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Da Laura Ricks og Lars Børresen blev gift sidste år, holdt de brylluppet i middelaldertema for at bygge videre på husets middelalderstemning. Samtlige gæster, pånær en, mødte op i middelaldertøj. Her ses deres eget bryllupstøj. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Den engelske stil går igen i indretningen i soveværelset. I hjørnet ses Laura Ricks og Lars Børresens bryllupstøj, som de havde på, da de blev gift ved et middelalderbryllup sidste år. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat - Jeg er så meget englænder, at jeg skulle have et badekar. Jeg har efterladt et badekar alle de steder, jeg har boet, siger Laura Ricks. Det tog dog lang tid at finde et badekar, der passede til målene i badeværelset. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Stolen i soveværelset stammer fra den tidligere restaurant Divan 2 i Tivoli. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Laura Ricks har altid været vild med bamser, og i dag er hun daglig leder af bamsemuseet i Billund. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Parret overvejer at leje stueetagen ud til feriegæster, når de to yngste børn er flyttet hjemmefra. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Huset er bygget i 1939 af en tøjhandler fra Vejle. Laura Ricks og Lars Børresen flyttede ind for to-et-halvt år siden. Foto: Yilmaz Polat