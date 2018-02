Boligreportage: I filmentusiasternes hule

Nanna Nielsen og Jakob Vejlmark Andersen har indrettet sig med en blanding af designerkøb, planter, nips og impulskøb, og selv om de bor til leje i en lejlighed på 62 kvadratmeter, forhindrer det ikke Nanna Nielsen i at leve sin passion for design og indretning ud.

Det er Nanna Nielsen, der har lavet de to citat-plakater. Dels fordi de gængse citat-plakater er lette at kopiere i deres udtryk, dels fordi hun gerne selv ville vælge de citater, der skulle op på væggen. Og så falder de godt i tråd med den måde, hun i øvrigt har indrettet lejligheden i Odense på.

Mere behøver man ikke læse på de sort-hvide plakater med citater fra to af dansk films fyrtårne, når det kommer til sort humor: "De grønne slagtere" og "Blinkende lygter", før passionen for film er antydet, og scenerne er klar til afspilning for det indre blik.

- Pølser har altid fascineret mig. Man kan vel nærmest sige, at der er noget mytologisk over dem. Kunne De forestille Dem noget mere ydmygende end at blive proppet op i røven på Dem selv?

Nanna Nielsen, 23, er vokset op i Nordjylland men flyttede til Odense for at læse på SDU.Jakob Vejlmark Andersen, 26, kommer fra Dyrup. De har begge en bachelor i medievidenskab og er begge i gang med kandidatuddannelsen i film- og medievidenskab på Københavns Universitet. De har valgt at blive boende i Odense og pendle til og fra København. Jakob Vejlmark Andersen går op i whiskey, mens Nanna Nielsen går meget op i boligindretning og tager mange billeder til Instagram. Du kan følge hende på profilen Nannanielse.

- Det er hyggeligt at lave en pre-dinner drink, inden vi skal ud at spise, siger hun.

I første omgang var indflyttergaven ellers givet med den bagtanke, at Nanna Nielsen kunne få et bord med fine flasker som en del af indretningen. Noget, hun ikke tidligere havde haft, men siden er hun selv begyndt at interessere sig meget for cocktails og ikke mindst præsentationen af dem.

I indflyttergave fik han et barbord med plads til sin whiskysamling, som han har planer om at udvide.

- Jeg havde set flamingoen i Fakta, men da jeg ville købe den, var den udsolgt, så jeg måtte ringe til Coop for at finde ud af, hvor de havde én i Odense. Den skulle bare med, siger Jakob Vejlmark Andersen.

- Jeg havde set så meget, som jeg var løbet skrigende bort fra. Her er lidt gammeldags og lidt slidt, men det kan jeg egentlig godt lide. Der er sjæl, og jeg tænkte ret hurtigt, at det kan noget, siger hun.

Da hun for tre et halvt år siden fik mulighed for at rykke ind i den 62 kvadratmeter store lejlighed tæt på centrum af Odense, sagde hun uden at tøve ja.

Nanna Nielsen har altid gået op i, at hendes værelse var fint, og at tingene stod på en bestemt måde, men det var først, da hun flyttede hjemmefra, at interessen for alvor kom i spil og blev til en hobby, som hun flittigt deler ud af på det sociale medie Instagram.

- Man skal kunne se, hvem der bor her, men samtidig kan jeg godt lide, at der er nogle rene linjer. Det skal være pænt og have sjæl, men samtidig være beboeligt. Jeg er nok meget til den klassiske nordiske stil og pastelfarver, men det er meget impulser, der har afgjort, hvad vi bor i. Falder jeg for noget, skal der ikke meget til, før det er købt, siger Nanna Nielsen, mens Jakob Vejlmark Andersen byder ind med seneste eksempel på spontaniteten: en diskokugle, der ligger henslængt på reolen.

Samtidig kunne de beholde deres studiejob i Odense og slap for at skulle ud på det københavnske boligmarked for at finde noget tilsvarende at bo i.

En modig sofa

En overgang troede Nanna Nielsen, at hun skulle arbejde professionelt med design. Hun begyndte derfor på en kandidatuddannelse i designledelse. Hurtigt fandt hun dog ud af, at indretning for hende er noget med at bruge sine hænder og sit blik instinktivt til at rykke rundt på tingene, og samtidig passer det godt med medievidenskaben at afprøve de sociale medier i praksis, hvad enten det er nye møbler, drinks eller planter, der er fotogene nok til at blive publiceret.

- Jeg kan finde en lille plante i Brugsen, der skal med hjem. Det er de små ting, jeg godt kan lide at rykke rundt på. De store ting har deres faste pladser, men jeg kan godt lide, at tingene forandrer sig lidt, og de helt små ting kan få det hele til at virke anderledes, siger hun.

Stilmæssigt er hun heller ikke i tvivl om, hvad hun gerne vil have, når det kommer til stole, lamper, sofaborde og sofa. Så sparer hun op i en periode. Det har hun for eksempel gjort med de forskudte sofaborde og spisebordsstolene fra Hay, lænestolen fra Eames og sofaen fra Sofakompagniet.

- Jeg ville gerne have en sofa, der var lidt mere modig end en klassisk grå flyder, som vi havde før. Den var superpraktisk, men der skulle ske noget nyt, og når der i forvejen er lyst her, var det oplagt at få et lidt mørkere møbel ind. Den er ikke dominerende, for den er stadig elegant. Jeg var lige ved at købe den i lyserød, men der sagde Jakob nej, smiler Nanna Nielsen.