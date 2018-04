Boliginspiration: Fra stranden til stuen

Muslingestolen kaldes Phillip Arctanders stol fra midten af 1940'erne, da sædets og ryggens form ligner en åben muslingeskal. Muslingestolen har et enkelt, blødt og nærmset naivt udtryk, der har gjort den til et kendte referencepunkt for møbelsdesignere, der fulgte efter arkitekten Arctander. For 10-11 år siden begyndte de første originale Arctander-stole at dukke op på auktioner, og hver gang en ny fåreskindsbeklædt muslingestol blev sat til salg, steg prisen. Arctanders stol er blevet en stjerne på internationale auktioner med hammerslag på helt op til 100.000 kroner. I 2016 fik møbelhuset Paustian lov til at producere muslingestolen igen. Denne gang i farver og stoffer, der er kurateret af Monika Paustian og Sofie Arctander Paustian i fællesskab - og ja, Sofie er arkitektens barnebarn. Stolen koster mest, når den er betrukket med fåreskind og mindst i hallingdalsstoffet, som fås i flere farver. Priserne starter fra 16.995 og slutter omkring 39.595 kroner. Foto: Paustian

Stranden, havet og livet er stor inspiration for keramikeren Ulla Sonne. Så stor at hun faktisk flyttede til Sydfyn for at komme tættere på havet. Men det er ikke kun i de danske farvande, at hun finde inspiration til formgivningen af sin keramik. Argonauterne, som skålene her hedder, er inspireret af et fund på en strand i Oman. Her fandt keramikere skallerne, der er en gennemsigtig æggebeholder fra en blæksprutte. Når den ligger æg, støber den skallen under sig, som de kan ligge i, og når de er klar til at klække, sender blæksprutten den bådformede skal af sted mod land, hvor ynglet findes. Ulla Sonne håndbygger hver argonaut-skål ved først at dreje, skære og derefter modellere resten af den. Det gør at de udvikler sig og aldrig bliver ens. Den store argonaut koster 3900 kroner og er cirka 35 centimeter lang. Den lille på cirka 12 centimeter koster 850 kroner. Se mere på Ullasonne.dk. Foto: Sten Georg