Blomsterblogger giver tips til genbrug og ukrudt

Stine Sjødahl er blomsterdekoratør, blogger under navnet Mamenohr og noget af en samler. Hun elsker genbrug og loppemarkeder og bruger som udgangspunkt det, hun selv og naturen har stående - selv ukrudtet, som hun alligevel ikke kan slippe af med hjemme i haven i Søndersø. Mød hende på Odense Blomsterfestival og få inspiration til pænt genbrug.

Hun har altid en beskærersaks liggende i bilens handskerum og har, når alt kommer til alt, blikket lige så meget rettet på grøftekanterne som på vejen, når hun kører af sted med de tre børn, Mathilde, Merle og Nohr Emil på bagsædet. Det er nemlig i grøftekanten, at Stine Sjødahl ofte finder inspiration til boligindretningen i familiens hjem i Søndersø. Efter et smut i kælderens krea- og blomsterværksted og i gemmerne efter gamle ting giver Stine Sjødahl idéerne videre på sin blog Mamenohr, der i øvrigt er en sammentrækning af begyndelsesbogstaverne på børnenes navne. - Jeg smider da syltetøjsglas ud. Men det er svært, erkender blomsterdekoratør og blogger Stine Sjødahl smilende og påpeger, at nogle glas har så fine detaljer og former, at de fortjener et længere liv. - Jeg er og bliver en samler, og jeg smider sjældent noget ud. Måske har en ting udtjent sit umiddelbare formål, men den har stadig en bæredygtig værdi. Det er så vigtigt, at vi passer godt på naturen og gør det med omtanke. At vi bruger med omtanke, for køb-og-smid-væk-kulturen gør os ikke lykkeligere. Personligt elsker jeg genbrug og æstetikken i de gamle ting, der har sjæl og har haft en liv, siger Stine Sjødahl, som ofte holder øje med DBA, Gul & Gratis, spejdernes loppemarkeder, loppemarkedet på Odense Havn og faktisk også finder meget fint genbrug på det sociale medie, Instagram, hvor flere retrobutikker for eksempel reklamerer med deres seneste fund.

Foto: Michael Bager Stine Sjødahl holder af at få noget pænt ud af det, hun har ved hånden - altid med afsæt i naturen. Hun smider derfor også sjældent noget ud, ligesom det var tilfældet med de hvide krukker med låg, som ses i baggrunden. Når familien griller på terrassen, manglede de et sted at have krydderurter stående, og derfor fandt Stine Sjødahl på at bruge en tyk gren og lade krukkerne få nyt liv og formål igen - denne gang med basilikum, skovmærke og citronmelisse. I en snor har hun samlet nogle af de mange hulsten, familien har fundet på deres strandture og sat dem sammen med kugler, der engang i et tidligere liv var en lysestage, som Stine Sjødahl siden har skilt ad. Foto: Michael Bager

Stilleben Særligt gamle patentglas og -flasker har fundet vej til Stine Sjødahls genbrugshjerte og kreative hjem. - Der skal egentlig ikke så meget til. Jeg køber sjældent store buketter, men holder mig måske til to-tre enkelte stilke, klipper en gren i haven og plukker et blad. Så pinder jeg dem ud i enkelte vaser som for eksempel de fine patentglas eller syltetøjsglas og samler dem på for eksempel et fad, forklarer Stine Sjødahl og viser vej ind i spisebordet. Her har hun lavet et stilleben med kornblomster, enkelte gule stauder, et blad fra en hosta og et par tørrede craspedia, også kaldet trommestikker. Omkring de fem, små syltetøjsglas i forskellige højder har Stine Sjødahl bundet en gammel cykelslange med en gul snor, der matcher blomsternes farver, og har sat det hele på et stykke træ. Det udgør basen og er med til at samle udtrykket og skabe sammenhæng.

Foto: Michael Bager På ærespladsen midt på spisebordet i stuen står et lille stykke af den danske sommer, som naturen har skabt den - og med lidt hjælp fra Stine Sjødahl. Hun har lånt et par kornstrå fra naboens mark, tilsat et par gule stauder og tørrede trommestikker og et enkelt blad fra en hosta. Syltetøjsglassene i forskellige højder er samlet med en gammel cykelslange og en snor i en gul farve, der matcher blomsternes, og det hele har hun stillet på et stykke træ, som er med til at samle udtrykket. Foto: Michael Bager

Skvalderkål I familiens udestue, som Stine Sjødahl hvert forår frisker op med hovedrengøring, nye planter og pynt, har hun samlet en flok grønne patentglas og ladet dem fungere som lysestager og vaser for blomster fra skvalderkål. Æbletræet lige udenfor bærer så mange frugter i år, at Stine Sjødahl har været nødt til at tynde ud i mængderne, for at træet kan bære det. - De små æbler er alt for fine til at blive smidt ud, så dem har jeg brugt i fadet omkring patentflaskerne, forklarer hun. Stine Sjødahls store drøm er at lave stylistopgaver til magasiner og virksomheder med særligt fokus på blomster. - Blomster handler om øjebliksglæde. Om at give glæde og liv til boligen, og så er planter i øvrigt godt for indeklimaet, understreger hun og dvæler lidt ved skvalderkålens hvide blomster. - Ukrudt er egentlig bare blomster, der står et forkert sted, og jeg synes for eksempel disse hvide blomster er utroligt fine, selv når de afblomstrer og står grønne tilbage. Man kan også sagtens bruge blomsterne fra skvalderkål i buketter, de nye skud fra skvalderkålen kan bruges i salaten, eller man kan lave pesto af den. Det er en pest at få ind i haven, for man kan ikke slippe af med den igen. Så kan man lige så godt bruge den til noget, pointerer Stine Sjødahl.

Foto: Michael Bager I haven har Stine Sjødahl skabt en lille hyggekrog med et bog og et par gamle smedejernsstole. Over smedejernsstolene ligger bløde og blomstrende vattæpper klar til aftenssolens sidste stråler, og på bordet står der lidt hygge på en sølvbakke i form af udvalgte sten fra stranden i en urtepotte beklædt med et stort hostablad og tre patentflasker med enkelte blomstrende stilke. Foto: Michael Bager

Foto: Michael Bager Bag døren til badeværelset gemmer der sig en lille pilea-baby i et lille glas. Stine Sjødahl har fundet et par gamle rammer, noget pænt papir og har med få midler lavet et hængende stilleben et sted, hvor pladsen ellers er trang. Foto: Michael Bager

Foto: Kamille Spanding Om sommeren er det kogletid, og Stine Sjødahl har allerede jul på hjernen, når hun med børnene tager i skoven og samler sækkevis af kogler til al den julepynt, hun drømmer om at lave af naturens materialer. På bloggen Mamenohr giver Stine Sjødahl også bud på pynt til årets andre højtider og sine bedste opskrifter videre. Foto: Kamille Spanding

Foto: Michael Bager Blomsterbloggeren Stine Sjødahl genbruger alle mulige fine ting, som hun samler, i sine blomserdekorationer. Foto: Michael Bager

Foto: Michael Bager Blomsterbloggeren Stine Sjødahl genbruger alle mulige fine ting, som hun samler, i sine blomserdekorationer. Foto: Michael Bager

Foto: Michael Bager I haven har Stine Sjødahl skabt en lille hyggekrog med et bog og et par gamle smedejernsstole. Over smedejernsstolene ligger bløde og blomstrende vattæpper klar til aftenssolens sidste stråler, og på bordet står der lidt hygge på en sølvbakke i form af udvalgte sten fra stranden i en urtepotte beklædt med et stort hostablad og tre patentflasker med enkelte blomstrende stilke. Foto: Michael Bager

Foto: Michael Bager På sofabordet i stuen har Stine Sjødahl en fin pilea-plante med mørkegrønne blade stående i en kedelig, brun plastikpotte. Men sidstnævnte har hun gemt af vejen med en hjemmelavet skjuler af en rest tapet, hun havde tilovers. Ved at klippe flere ensartede cirkler og med en lineal markere en indvendig trekant på dem hver, ved hun, hvor hun skal folde cirklerne og derefter klistre dem sammen. Stine Sjødahl nyder at sidde med sådan et lille projekt om aftenen, når børnene er puttet, og det er kun antallet af cirkler, der sætter grænser for, hvor bred eller høj urtepotteskjuleren skal være. Denne tog Stine Sjødahl maksimum en time at lave. Hvis man som hende ikke lige har en rest tapet stående, anbefaler Stine Sjødahl også reklamer eller siderne fra en gammel bog. Det er blot en fordel, at papiret er lidt stift. Foto: Michael Bager

Foto: Michael Bager På sofabordet i stuen har Stine Sjødahl en fin pilea-plante med mørkegrønne blade stående i en kedelig, brun plastikpotte. Men sidstnævnte har hun gemt af vejen med en hjemmelavet skjuler af en rest tapet, hun havde tilovers. Ved at klippe flere ensartede cirkler og med en lineal markere en indvendig trekant på dem hver, ved hun, hvor hun skal folde cirklerne og derefter klistre dem sammen. Stine Sjødahl nyder at sidde med sådan et lille projekt om aftenen, når børnene er puttet, og det er kun antallet af cirkler, der sætter grænser for, hvor bred eller høj urtepotteskjuleren skal være. Denne tog Stine Sjødahl maksimum en time at lave. Hvis man som hende ikke lige har en rest tapet stående, anbefaler Stine Sjødahl også reklamer eller siderne fra en gammel bog. Det er blot en fordel, at papiret er lidt stift. Foto: Michael Bager

Foto: Michael Bager På ærespladsen midt på spisebordet i stuen står et lille stykke af den danske sommer, som naturen har skabt den - og med lidt hjælp fra Stine Sjødahl. Hun har lånt et par kornstrå fra naboens mark, tilsat et par gule stauder og tørrede trommestikker og et enkelt blad fra en hosta. Syltetøjsglassene i forskellige højder er samlet med en gammel cykelslange og en snor i en gul farve, der matcher blomsternes, og det hele har hun stillet på et stykke træ, som er med til at samle udtrykket. Foto: Michael Bager

Foto: Michael Bager På sofabordet i stuen har Stine Sjødahl en fin pilea-plante med mørkegrønne blade stående i en kedelig, brun plastikpotte. Men sidstnævnte har hun gemt af vejen med en hjemmelavet skjuler af en rest tapet, hun havde tilovers. Ved at klippe flere ensartede cirkler og med en lineal markere en indvendig trekant på dem hver, ved hun, hvor hun skal folde cirklerne og derefter klistre dem sammen. Stine Sjødahl nyder at sidde med sådan et lille projekt om aftenen, når børnene er puttet, og det er kun antallet af cirkler, der sætter grænser for, hvor bred eller høj urtepotteskjuleren skal være. Denne tog Stine Sjødahl maksimum en time at lave. Hvis man som hende ikke lige har en rest tapet stående, anbefaler Stine Sjødahl også reklamer eller siderne fra en gammel bog. Det er blot en fordel, at papiret er lidt stift. Foto: Michael Bager

Foto: Michael Bager Her ved spisebordet i udestuen, som forlænger sommeren den ene og den anden vej, har Stine Sjødahl lavet endnu et lille stilleben bygget op omkring gamle, grønne patentflasker. Foruden blomsterne fra et skvalderkål kan Stine Sjødahl også finde skønheden i blomsterne fra andre grøntsager og løgplanter, for eksempel gulerødder og purløg. Særligt purløgsblomsterne er gode i buketter, fordi de er så holdbare, men Stine Sjødahl kan også finde på at nulre blomsterbladene af og bruge dem i eller som pynt på kager. Foto: Michael Bager

Foto: Michael Bager Her ved spisebordet i udestuen, som forlænger sommeren den ene og den anden vej, har Stine Sjødahl lavet endnu et lille stilleben bygget op omkring gamle, grønne patentflasker. Foruden blomsterne fra et skvalderkål kan Stine Sjødahl også finde skønheden i blomsterne fra andre grøntsager og løgplanter, for eksempel gulerødder og purløg. Særligt purløgsblomsterne er gode i buketter, fordi de er så holdbare, men Stine Sjødahl kan også finde på at nulre blomsterbladene af og bruge dem i eller som pynt på kager. Foto: Michael Bager

Foto: Michael Bager Her ved spisebordet i udestuen, som forlænger sommeren den ene og den anden vej, har Stine Sjødahl lavet endnu et lille stilleben bygget op omkring gamle, grønne patentflasker og små æbler, der tyngede havens gamle æbletræ. Foto: Michael Bager