Beliggenheden er vigtigst - og så skal huset helst være nyt

Der er gang i boligdrømmene. Også her på Fyn, hvor der efterhånden kommer mere og mere fart på boligmarkedet.

Ifølge nye tal fra Home er der i gennemsnit 7,7 fremvisninger pr. handel i år på Fyn mod godt 8,3 fremvisninger sidste år. Og hvad er det så, der trækker, når vi skal finde drømmehuset? Det har YouGov dykket ned i i en ny undersøgelse på vegne af Home. Endnu en gang må vi ty til den velkendte frase "beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed".

Vi har hørt det før, men ifølge undersøgelsen er det den helt klare førsteprioritet, når vi søger efter bolig - det gælder 6 ud af 10 danskere. Op mod 40 procent prioriterer derimod, at boligen er ny og vedligeholdelsesfri, mens lave ejerudgifter kommer ind på en tredjeplads over danskernes ønsker til en ny bolig. Det viser Homes undersøgelse blandt 2000 danskere, hvor de adspurgte har haft mulighed for at krydse de tre vigtigste prioriteter af, når det gælder valg af bolig. Også planløsningen spiller en væsentlig rolle, som 30 procent af danskerne har markeret i undersøgelsen. På den måde placerer denne prioritet sig som nummer fire på danskernes ønskeliste til boligen. Og særligt for danskere mellem 30 og 39 år er planløsningen langt vigtigere end for andre aldersgrupper. Som sådan er prioriteterne i undersøgelsen ikke overraskende. Faktisk kan det undre lidt, at 40 procent lader andre ønsker gå forud for beliggenheden. Men beliggenhed kan selvfølgelig tolkes på mange måder.

For nogle handler beliggenhed måske om at være tæt på skov og strand, mens det for andre er et spørgsmål om at være tæt på centrum, transportforbindelser eller skole.

Og tolkningen vil selvfølgelig have indflydelse på, i hvor høj grad man vægter beliggenhed. At huset er nyt og vedligeholdelsesfrit har ifølge YouGov-undersøgelsen også stor betydning for mange i boligjagten. Det er også noget, som Home-mæglerne på Fyn mærker til - og her lyder meldingen, at flere og flere går efter en nyere bolig, så de slipper for at bruge en masse tid på at sætte i stand og vedligeholde.

Mange er også optaget af, at huset er energirigtigt - og at udgifterne til vand, varme og vedligehold ligger på et fornuftigt niveau. Og ingen tvivl om, at du jo kan sidde langt billigere i et nyere hus.

Undersøgelsen understøtter netop denne tendens. Lave ejerudgifter og energirigtighed kommer ind som henholdsvis nummer tre og nummer seks på danskernes ønskeseddel, når det gælder valg af bolig.