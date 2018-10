Barbies bladsluger

Da jeg var en lille dreng, kunne jeg li' at feje. På gården over for vores hus elskede jeg at drøne rundt i kostalden med en kæmpekost.

Som en del vil vide, kan man kun feje ordentligt, hvis man holder kosten i en bestemt vinkel - relativt højt for små drenge. Men det var vi ligeglade med, for vi knægte syntes, at det var sjovere at stikke kosten ind imellem benene - med en hånd foran og en bagved, så vi kunne løfte kosten op og ned og drømme, at vi i virkeligheden styrede en rød Ferguson med frontmonteret kost.

Men nogle gange gjorde vi os umage og fejede rigtigt - først skulle de hakkede roer fejes fra fodergangen ned i krybben, og bagefter fejede vi gangen bag grebningen - og dryssede lidt sand på, så den ikke var glat at gå på.

Og jeg husker, som var det i går, at forkarlen sagde, at jeg var dygtig til at feje. Der gik mange år, før det gik op for mig, at det var rigtig smart sagt - jeg blev jo pavestolt og kom så rendende hver dag og hjalp ham med at feje. Manipulation - udnyttelse af børn?

Nej, det var bare sådan, at vi lærte at bestille noget - for sjov og uden nogensinde at blive tvunget til det. Og nogle gange, når vi var rigtigt dygtige, fik vi endda en sodavand - ganske vist gul citronvand, som jeg aldrig har brudt mig om, men alligevel - og hvis man rystede dem, så det værste brus gik af, kunne de godt gå an ...