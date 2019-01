Bæredygtigt design: Verdens første stol skabt af plastik hentet i havet

Med fem procent tilsætningsstoffer kan plastikken støbes til skaller, der udgør sæde og ryg på stolen. For hver stol Wehlers producerer, er over 1,7 kilo plastik forsvundet fra havet.

- Hvis man bare samler al plastik fra havet og smelter det om, kan man ikke bruge det til noget. For det består også af poser, flasker og alt muligt andet. Men vi fandt ud af, at hvis vi kun arbejdede med fiskenet, fik vi en ensartet råvare, som vi kunne forholde os til, siger Henrik Holm.

Egentlig er Henrik Holms holdning, at plastik burde være forbudt. Det forurener havene og bliver med tiden slået i så små stykker, at det kan findes i det danske drikkevand.

- Min datter spurgte mig en dag: "Far, hvad vil du gøre, når der ikke er mere plastik i havet?" "Så ville jeg være en stolt mand", sagde jeg, og den købte hun, for hun er kun 10 år gammel. Men det er en ressource, der kommer fra en menneskeskabt katastrofe, som ikke ændres så let. Man siger, at en tiendedel af al plastik i havet er fiskenet, som det vi bruger. Skulle vi udtømme den ene, finder vi nok andre ressourcer, siger Henrik Holm, der er medejer af Wehlers, som producerer bæredygtige designmøbler.

Det er faktisk katastrofalt, at Henrik Holm ikke frygter at løbe tør for materiale til designerstolen RUM. For det er en af tidens store miljømæssige problemer: Havplastik, som hans virksomhed Wehlers bruger til at skabe deres bæredygtige stol.

Henrik Holm og Maria Fryd Wehler har sammen grundlagt designvirksomheden Wehlers, der kun skaber bæredygtige og lokalt producerede designermøbler.Ægteparret bag virksomheden har begge en fortid hos møbelproducenten Fritz Hansen.Bæredygtighed, cirkulær økonomi og lokal produktion er nøgleordene for virksomheden, hvis højtravende formål er at ændre møbelbranchen.Stolen RUM er produceret af Wehlers i samarbejde med C.F. Møller Design og Letbæk A/S. RUM er kort for den engelske betegnelseRUM kan købes fra februar 2019. Prisen er ikke fastsat endnu. Se mere på wehlersshop.com

Ærligt design

Det bæredygtige, anderledes valg af materiale har dikteret form og farve på stolen, der er skabt til at indgå i et cirkulært forbrug. C.F. Møllers tegnestue har designet formen på den minimalistiske skalstol.

- Det har været et lidt usædvanligt designsamarbejde, fordi vi har arbejdet med et helt nyt materiale, og til at starte med havde vi kun gisninger om, hvad vi kunne og ikke kunne. Så der er en tæt dialog mellem materiale og form, og designerne har skulle tage højde for nogle ting: Tykkelsen og placeringen af sædet og farven, forklarer Henrik Holm og fortsætter:

- Materialet giver et ubehandlet og råt look, og selv om jeg gerne ville have haft en stol i hvid, kan det bare ikke lade sig gøre i havplastik, siger han.

Jordfarven og de grønne og sorte nuancer, som stolen kommer i, er med til at understrege historien, der ligger bag. Hvad man ser, er, hvad man får: En minimalistisk, diskret, dansk designstol.

- Men den er mere end blot et designmøbel. Den er også et symbol på den skandinaviske livsstil og den måde, vi har indrettet vores samfund på: At man passer på hinanden og tager ansvar både socialt og miljømæssigt, mener Henrik Holm.

Ud over at være skabt af bæredygtigt materiale indgår RUM-stolene også i et cirkulært system, som Wehlers faciliterer. Hver stol kan skilles ad i to dele: En i stål og en i plast, så de genbrugte materialer let kan bruges igen. Wehlers forpligter både sig selv og deres leverandører til at tage brugte stole tilbage og sørge for, at materialerne får nyt liv, så plastikken ikke ender i havet. Derudover er hver stol udstyret med inskriptioner, hvor der står, hvordan de kan genbruges, hvis de havner i andres hænder.