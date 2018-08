Kære Kjeld Bjerre - jeg har just læst om dine kvaler med at hitte en opskrift på laboratoriebejdse, og så rykker det lidt i en gammel farmaceut for at hjælpe ...

Engang hed det vist "Bare spørg på apoteket". Derfor får du her den rigtige opskrift fra FDA (Formler udgivet af Danmarks Apotekerforening) fra 1950. I opløsningerne indgår kaliumdichromat og anilinhydrochlorid, der begge er noget giftigt, kræftfremkaldende stads, så opløsningerne bør håndteres af professionelle.

Ved behandling af træet med de to komponenter oxideres anilinen til anilinsort, og man fik ganske rigtigt de flotteste sorte bordplader i laboratoriet. Kaliumchlorat er vist mere anvendeligt til pyroteknik!

Venlig hilsen Lene Michelsen