Aro-drenge skaber smagfuldt liv på Østerbro

Bjørn Jacobsen og Christoffer Schärfe åbnede for et halvt år siden deres gastronomiske legeplads i et gammelt, afsidesliggende, autoværksted i Odense. Efter deres første halve år på Østerbro tager drengene nu Aro op til revision: De har altid udsolgt fredage og lørdage og har endnu ikke prøvet at have en nuldag uden gæster - på trods af at det er en restaurant, man skal lede efter.

Og så er alt, som det skal være. For det er netop det - foruden det store frontparti - Bjørn Jacobsen og Christoffer Schärfe gik meget målrettet efter, da de for et halvt år siden åbnede Restaurant Aro på Østerbro i Odense. I fugleflugtslinje er der knap nok en kilometer til bymidten, men for alle os andre uden vinger går vejen først forbi Odeon, ned ad Ryttergade og videre ud i Østerbros bælgravende mørke. Kun naboens skilt med "Aro Maskinfabrik A/S" og et par tændte fakler viser vejen ind til de to drenges legeplads ved aftenstid. - En del gæster spørger, hvorfor vi ikke selv har noget skilt. På den ene side må det ikke blive for hemmeligt, men på den anden side må folk gerne lede lidt efter det, fortæller Christoffer Schärfe. - I New York gik jeg ned ad en mørk, lukket gyde. En dør med graffiti blev åbnet, og varmt lys, liv og masser af stemning strømmede pludselig ud fra en gemt restaurant. Det sted og den stemning vil jeg aldrig glemme, fortæller Bjørn Jacobsen om sin selvoplevede inspirationskilde. I starten overvejede de to kokke, om porten ind til Restaurant Aro også skulle være lukket, og indgangen til restauranten i det gamle autoværksted skulle begrænses til en lille smal, lukket dør i siden. Christoffer Schärfe og Bjørn Jacobsen blev dog hurtigt enige om at lade porten være åben og lade det varme lys fra værkstedets store frontparti strømme ud mellem aftenens mørke industri, der gør det ud for deres naboer. - Der er efterhånden rigtig mange restauranter inde i Odense. Herude skiller vi os ud, og vores gæster skal tage aktiv stilling til at besøge os. Vi har også kun haft to-tre walk-ins fra gaden, siden vi åbnede i november, siger Christoffer Schärfe og smiler.

Sprøde grisetæer

Der er i alt 10 borde med plads til mellem 20 og 30 gæster, men til gengæld er der højt til loftet markeret med et levn fra fortiden - en talje med krog, der understreger det rå, industrielle look og den afslappede atmosfære. Kun adskilt af en hjemmelavet, åben reol fyldt med tallerkener arbejder Bjørn Jacobsen og Christoffer Schärfe side om side og lader deres eneste ansatte, tjeneren Jens Hasse Petersen, tage sig af vinen og menukortet.

Når udgangspunktet er dogmefrit, kan sidstnævnte godt overraske gæsterne og kræve en lille forklaring. Et eksempel kunne være en tidligere ret ved navn "deaktiveret gærcreme og sprøde grisetæer", som efter en enkelt kommentar fra en gæst hurtigt blev ændret til svinefilet, jordskokker og portobello. Men de sprøde grisetæer bliver stadig serveret - som en snack. Værkstedet, de to kokke leger med råvarerne i, er nemlig beregnet til velsmagende eksperimenter og fordybelse uden særlig mange begrænsninger, men lægger også op til en personlig kontakt med de spisende. - Jeg skulle vænne mig til, at det er mindre sted, vi har, og at vi principielt kan lave, hvad vi har lyst til uden at tage hensyn til for eksempel mængden, som jeg tidligere altid har været vant til. Tanken er at lege og fordybe sig i håndværket. Det er for eksempel fedt at have tiden til at glasere flot ind, forklarer Bjørn Jacobsen og bliver suppleret af sin makker. - Vores mad er dogmefri, men forankret i det franske køkken, som vi begge er opdraget i. Men fordi det er mindre sted, synes jeg godt, vi kan sige, at maden er teknisk sværere og mere tidkrævende, siger Christoffer Schärfe. Ved siden af Restaurant Aro driver Christoffer Schärfe sammen med Steffen Falkesgaard Hansen fortsat Restaurant Kok & Vin i Gråbrødrestræde i Odenses centrum. For seks år siden startede den ifølge Christoffer Schärfe byens brasserie-bølge, og konceptet for Kok & Vin er nu så veludviklet ifølge sin ejer, at den 31-årige Christoffer Schärfe fra Højby trængte til nye udfordringer ved siden af. Og de kom så, udfordringerne, da hans tidligere chef på den københavnske Restaurant Pluto ringede og sagde, at han flyttede til Fyn. - Og så fandt Christoffer et lokale. Vi havde fået et godt indtryk af hinanden i de 10 måneder, vi nåede at arbejde sammen i København, siger Bjørn Jacobsen. - Og så kendte du heller ikke andre, giver Christoffer Schärfe hurtigt igen og griner.

- Og så fandt Christoffer et lokale. Vi havde fået et godt indtryk af hinanden i de 10 måneder, vi nåede at arbejde sammen i København, siger Bjørn Jacobsen.

- Og så kendte du heller ikke andre, giver Christoffer Schärfe hurtigt igen og griner.