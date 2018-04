Aprilsnarren giver et frirum

1. april er narredagen, hvor alt kan vise sig at være en løgn. At vende op og ned på normer giver et frirum, forklarer folkemindeforsker.

Aprilsnar! De fleste af os har nok prøvet at være lidt for godtroende og falde for en løgn på den første april. Men hvorfor er det lige, at det er tilladt at lyve næsen lang på denne særlige dag? Vi har talt med Else Marie Kofod, der er overarkivar ved Det Kongelige Bibliotek og leder af Dansk Folkemindesamling og ved en masse om vores traditioner og folkeskikke. - Det med at narre hinanden den første april i Europa er noget, vi kender helt tilbage fra omkring 1600-tallet, siger Else Marie Kofod. - Den måde, man gjorde det herhjemme, var, at man gækkede eller narrede en til at løbe april - det vil sige at løbe et ærinde, hente et eller andet eller se på et eller andet, som ikke eksisterede, siger hun. Men faktisk går traditionen med at drive gæk endnu længere tilbage end 400 år. - I Indien fejrer man Holi-festivalen, siger Else Marie Kofod. Den er i årtusinder blevet afholdt omkring slutningen af marts, og der var det også traditionen at sende folk ud på falske ærinder. Hvis folk hoppede på løgnen, så var de en Holi-nar, fortæller overarkivaren.

Frirummet er en timeout Der er ikke enighed om, præcis hvornår eller hvordan den moderne aprilsnar opstod. Men festivalen Holi i Indien er et eksempel på, at traditionen med at lyve for sjov omkring april måned også findes uden for Europa. - Det sker hele verden over, at der i forbindelse med overgange i enten årets forløb eller i det enkelte menneskes livsforløb skabes nogle frirum, hvor der vendes op og ned på tingene, siger Else Marie Kofod. Frirummet er en timeout, hvor man kan tillade sig at bytte om på eller slække på normerne. April er starten på foråret og det nye års begyndelse, så det er ikke helt utænkeligt, at årstiden har haft noget at gøre med aprilsnarrens opståen, mener Else Marie Kofod. En anden forklaring på apriltraditionen skal findes i den katolske kirke. I 1582 befalede pave Gregor 13. et skift fra den julianske til den gregorianske kalender. Det betød, at første januar blev nytårsdag - hidtil havde man ellers fejret nytårsdag omkring den første april. Og så opstod aprilsnarren - ifølge denne forklaring - fordi tilhængerne af januar-nytåret gjorde nar ad alle dem, som stædigt fastholdt fejringen af nytår i marts.