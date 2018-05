Annas liv på hjul: Jeg er jo bare en helt normal teenager

For tre år siden tvang ryglidelsen skoliose Anna Garbøl-Andersen til et liv i en kørestol. For en aktiv teenagepige har det været svært at acceptere. Og selv om afsavn, usikkerhed og bekymringer om fremtiden fylder meget i Annas liv, nægter hun at lade de negative tanker få overhånd. Hun vil grine, elske, drømme og leve. Præcis som alle andre.