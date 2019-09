Frontfiguren for bandet Big Fat Snake tog i efteråret 2018 på en udsolgt og tårevædet afskedsturné med sit band gennem 28 år. Beslutningen var hans, og titlen for turnéen blev "Au revoir Madame". For Anders Blichfeldt ville noget andet: I dag holder han altid fri om lørdagen, han er mere hjemme hos familien og på kaffebar, og han laver tv, ny musik - og turnerer med sit soloshow "Vejen videre" - 20. september gæster han Nyborg for at fortælle sin historie på vers. Hele historien.