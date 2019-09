Alsiks gastronomiske fyrtårn lader vente på sig

Med tre restauranter og seks køkkener fylder det gastronomiske en hel del på Alsik Hotel. Restaurant Syttende, som er opkaldt efter den etage, restauranten ligger på, og som skal være et gastronomisk fyrtårn i området, mangler dog stadig nogle justeringer, inden dørene bliver slået op for de pengestærke gæster.

- Det får du ikke til citat, siger Peter Rødsgaard og trækker på smilebåndet.

Vi er på Alsik Hotel, som åbnede 6. maj i år. Peter Rødsgaard er executive souschef og har sammen med Jesper Koch ansvaret for hotellets tre restauranter og seks køkkener. Men hvor der siden åbningen har været travlt i Alsik og Freia - de to restauranter i stueplan - og i selskabskøkkenet på første sal, er hotellets perle på 17. etage stadig lukket som en østers for offentligheden. Og en dato for hvornår, man er klar til at åbne, vil Peter Rødsgaard altså ikke ud med.

- Med Alsik og Freia har vi kunnet justere lidt hen ad vejen, uden at det gik ud over gæsterne. Men her kan vi ikke acceptere, at der mangler en fuge ovre i hjørnet, eller at sofaerne ikke er behagelige at sidde i. Vi har ét skud i bøssen og er nødt til at spille på alle tangenter fra start. Det forventer folk, siger han og viser rundt i lokalerne.

Udsigten er bjergtagende. Sollyset punkterer de grå skyer og sætter spot på Kong Christian X's Bro. De fire rum har hver deres udtryk. Modtagelsen med parketgulv, loungeområdet med tykke tæpper og bløde møbler. Et par sofaer ligger på gulvet uden ben - de originale var ikke lange nok. Selve restauranten er med tunge, grønne Corian-borde og stilfulde designerstole, og så er der "Chambre", hvor man kan have sit eget lille selskab på op til ti personer. Eksklusivt ser det ud, men det er også tydeligt, at det mangler det sidste.

- Der har været en masse hype omkring Syttende, fordi den skulle have været åbnet nu. Vi er blevet taget godt imod og er i den gode situation, at vi for det meste kan melde alt optaget i de to andre restauranter, og det skal vi ikke sætte over styr. Derfor tør vi ikke melde nogen dato ud, fordi vi lige mangler at skrue på de sidste knapper, siger Peter Rødsgaard