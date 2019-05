Advokaten: Vi skal skilles! Hvad gør vi?

Jeg er dog stærkt i tvivl om, hvordan en skilsmisse gennemføres, og hvilken betydning det nye skilsmissesystem har for skilsmissen, herunder om det er muligt at blive skilt uden først at have været separeret?

? Kære Monica - min mand og jeg har længe haft problemer i vores forhold og er nu kommet til den konklusion, at vi vil skilles. Vi har tilsammen to fællesbørn på syv år og ni år.

! Kære fortvivlede - mange tak for dit meget relevante spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive skilt, skal I udfylde og sende en digital ansøgning herom til Familieretshuset. Dette gøres på Borger.dk.

I kan vælge at komme til et møde i Familieretshuset kaldet en vilkårsforhandling. Her vil en sagsbehandler fortælle jer om, hvad det indebærer at blive separeret eller skilt, og om du og din ægtefælle er enige om følgende vilkår:

I skal være enige om, at I vil skilles, hvorvidt den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og såfremt I bor i en lejebolig, hvem af jer der eventuelt skal fortsætte lejemålet. Hvis I er enige om ovenstående, behøver I ikke at komme til mødet i Familieretshuset.

Hvis I imidlertid er uenige om et eller flere spørgsmål, vil Familieretshuset træffe en afgørelse om de pågældende spørgsmål. I vil før afgørelsen få mulighed for at komme med jeres yderligere argumenter eller oplysninger, hvorefter Familieretshuset vil træffe en afgørelse. I den situation har I fire uger til at klage over afgørelsen og dermed få afgørelsen indbragt for familieretten. Dette kræver mere sagsbehandling og dermed tid, hvorfor I først kan blive skilt, når spørgsmålene er afgjort.

Du og din ægtefælle kan blive skilt, hvis I er enige om at lade jer skille. Hvis du og din ægtefælle ikke er enige om skilsmisse, kan I normalt først blive skilt efter seks måneders separation. Det er undervejs i de seks måneder muligt at ændre mening, herunder at vælge at blive skilt ved enighed eller at ophæve separationen.

Ægtefæller kan således som udgangspunkt blive skilt, når enigheden om vilkårene for skilsmissen er oplyst, men bemærk, at retsstillingen dog er anderledes, når der er fællesbørn under 18 år i ægteskabet.