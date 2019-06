Advokaten: Opløsning af sameje

Vi kan dog ikke finde ud af, hvordan vi skal gribe opløsningen af samejet an. En af mine veninder vil gerne overtage sommerhuset, men vi kan ikke blive enige om prisen. Mit spørgsmål til dig er derfor, hvilke muligheder vi har for at få samejet opløst?

? Kære Monica Kromann - jeg skriver til dig, da jeg ejer et sommerhus sammen med to veninder i lige sameje. Det har tidligere fungeret rigtig godt, men på det sidste er vi begyndt at blive uenige om en del i forhold til sommerhuset. Vi er derfor blevet enige om, at vi ikke længere vil eje sommerhuset sammen.

! Kære anonyme sommerhusejer - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Der er flere muligheder i forhold til at få opløst et sameje. Den nemmeste løsning vil formentlig være, at I bliver enige om en pris, hvorefter din ene veninde køber jer andre ud.

I den forbindelse vil jeg anbefale jer at kontakte en eller flere ejendomsmæglere med henblik på at få vurderet sommerhuset. Hvis din veninde ikke vil købe jer andre ud til mæglervurderingen, er det også en mulighed, at I sætter sommerhuset til salg. Sommerhuset vil således blive solgt til tredjemand, og samejet vil blive opløst.

Såfremt I hverken kan blive enige om at sætte huset til salg, eller at en af jer køber de andre ejere ud, er det også muligt at indbringe sagen for retten, der så kan opløse samejet. Da der kun er tale om, at I ejer et enkelt aktiv i sameje, er det Fogedretten, der har kompetencen til at opløse samejet. I yderste tilfælde betyder dette, at sommerhuset vil blive sat på frivillig auktion, hvor interesserede kan byde på huset. Du og dine to veninder vil også have mulighed for at byde på sommerhuset på en frivillig auktion.

I praksis bliver der ofte indgået en form for forlig, inden sagen ender med en frivillig auktion, idet der kan være store økonomiske omkostninger forbundet med at opløse et sameje gennem retten, og derfor er det oftest mest fordelagtigt for alle parter, at der bliver indgået en aftale i mindelighed. Generelt er det altid mest hensigtsmæssigt, at der oprettes en samejekontrakt forud for indgåelsen af et sameje, hvor der bliver taget stilling til fremgangsmåden ved en eventuel opløsning af samejet.

På baggrund af ovenstående vil jeg råde dig til, at dine veninder og du sammen indgår et kompromis, hvor I enten sætter sommerhuset til salg eller bliver enige om pris, som den ene kan købe de andre ud for. Er det overhovedet ikke muligt for jer at opnå enighed, vil jeg råde dig til at kontakte en advokat med henblik på assistance i forbindelse med at få sagen indbragt for fogedretten.

Jeg håber, ovenstående besvarede dit spørgsmål.

Det er muligt at læse flere brevkasseindlæg på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse, hvor jeg har forfattet flere indlæg om netop dette spørgsmål.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, Advokat (H)