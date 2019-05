Advokaten: Kan jeg arve fra min far, når jeg ikke har kontakt?

Jeg har flere gange forsøgt at kontakte ham - desværre uden held. Min far har ud over mig også to voksne sønner, som jeg heller ikke har kontakt til. Selvom jeg ikke har kontakt til min far, så skal jeg jo stadig arve ham.

? Kære Monica Kromann - jeg skriver til dig, da jeg står i den situation, at jeg ikke har haft kontakt til min far, siden jeg var tre år.

! Kære Bente - tak for dit spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Det er helt korrekt, at du skal arve din far, selvom I ikke har kontakt til hinanden. Du arver som udgangspunkt din far på lige fod med dine to halvbrødre, såfremt din far ikke har bestemt andet i et testamente.

Det er muligt at testere over 75 procent af sin formue i et testamente, hvis man har tvangsarvinger. De resterende 25 procent udgør tvangsarven og skal fordeles mellem tvangsarvingerne. Ægtefælle og børn er tvangsarvinger, hvorfor du, uanset om din far har oprettet testamente eller ej, er berettiget til som minimum at arve din tvangsarv.

Når en person afgår ved døden, skal dødsfaldet anmeldes til Skifteretten. Det er typisk begravelsesmyndigheden, der anmelder dødsfaldet. Herefter vil Skifteretten indkalde afdødes nærmeste pårørende til et møde, hvor det bliver drøftet, hvordan dødsboet skal behandles. I praksis bliver dette møde oftest afholdt telefonisk.

Skifteretten indhenter nødvendige oplysninger om arvinger i Det Centrale Personregister (CPR), og derudover har pårørende også pligt til at informere om de arveforhold, som de er bekendt med. Det betyder, at du vil blive kontaktet af Skifteretten, når din far afgår ved døden, såfremt det fremgår af Det Centrale Personregister, at han er din biologiske far.

Du skal derfor som udgangspunkt ikke selv gøre noget, da dette sker helt automatisk.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan jeg anbefale dig at kontakte Skifteretten.

Med venlig hilsen

Monica Kromann Advokat (H)