Advokaten: Kan arven begrænses til tvangsarven?

Efter at vi nu flere gange har måttet klare hans forsørgelse og husleje, er vores tålmodighed ved at være opbrugt. Grundet hans holdning til sit forbrug af penge har vi talt om at begrænse hans kommende arv gennem et testamente, hvor han kun får udbetalt tvangsarven. Vi er dog kommet i tvivl, om vi kan begrænse barnebarnets arv til tvangsarven?

Problemet omhandler vores 24-årige barnebarn. Han mangler forståelse af nødvendigheden af at holde igen med sit pengeforbrug. Nogle gange har han formået at bruge sin samlede løn til at betale for festligheder for ham og hans venner i weekenden efter lønudbetaling.

? Kære Monica Kromann, min kone og jeg har to døtre. Den ene er midt i fyrrerne og har ingen børn. Den anden døde for ni år siden og efterlod sig fire børn på 29 år, 24 år, 20 år og 14 år.

! Kære Bedsteforældre, mange tak for jeres gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Først vil jeg indlede med lidt grundlæggende om, hvordan arven efter jer fordeles efter de almindelige arveregler, når den længstlevende går bort. Denne fordeling sker, hvis der ikke oprettes et testamente. Det forudsættes, at I vil sidde i uskiftet bo efter førstafdødes død.

Tvangsarvinger efter arveloven er ægtefælle og jeres børn. Hvis et barn er afgået ved døden, vil barnets børn (jeres børnebørn) også være tvangsarvinger efter jer. Tvangsarven er på en fjerdedel (1/4) af arvingens samlede arvelod efter arvelovens regler eller på en fjerdedel (1/4) af det samlede bo efter den afdøde. Tvangsarven kan der ikke testamenteres over, hvorimod der frit kan testamenteres over friarven på 3/4. Dermed er svaret på jeres spørgsmål, at I frit kan begrænse det 24-årige barnebarns arv til tvangsarven.

Jeres døtre er jeres nærmeste slægtsarvinger og arver som udgangspunkt lige. Idet jeres ene datter er død, træder hendes børn i stedet for hende, og børnene (jeres børnebørn) arver indbyrdes lige. Arven efter jer vil efter arvelovens regler blive delt på den måde, at jeres nulevende datter arver den ene halvdel (1/2), mens jeres fire børnebørn indbyrdes arver den anden halvdel (1/2) i deres mors sted, og således arver de hver især 1/8 af det samlede bo.

Hvis du og din hustru vælger at oprette et testamente, hvorefter det 24-årige barnebarns arv skal begrænses til dennes tvangsarv, vil det betyde følgende for delingen af boet ved længstlevende død: Den nulevende datter vil arve 1/2, det 24-årige barnebarn vil arve 1/32, mens de resterende tre børnebørn vil arve 5/32 hver af det samlede bo.

Jeg håber, at dette var svar på jeres spørgsmål. Såfremt I ønsker yderligere vejledning eller ønsker at oprette et testamente, vil jeg anbefale jer at kontakte en advokat med speciale i arveret.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)