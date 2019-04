Jeg har tre børn, som selvfølgelig også skal arve mig. Mit spørgsmål er, om jeg kan oprette et testamente og indskrive min veninde, uden at hun får samme rettigheder som mine børn, i forhold til hvem der skal overtage hvad, og hvorledes boet skal behandles?

? Kære Monica Kromann - jeg er ved at være oppe i årene, og er i den forbindelse begyndt at overveje, hvorledes arven efter mig skal fordeles. Jeg har en veninde, som jeg godt vil tilgodese arvemæssigt, men jeg har dog ingen ønsker om, at min veninde skal have mulighed for at overtage nogle af mine ting eller have indflydelse på, hvordan boet efter mig skal behandles.

! Kære Else - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det er i et testamente muligt at bestemme, hvorvidt en begunstiget skal have stilling som arving eller legatar. En legatar er en person, der skal arve en bestemt angivet pengesum eller bestemt angivne formuegenstande. Det vil sige, at du i et testamente kan bestemme, at en person skal arve en bestemt genstand som for eksempel en bil eller et bestemt angivet pengebeløb. En legatar har som udgangspunkt ikke indflydelse på dødsboets behandling eller mulighed for at udtage andet, end hvad der er bestemt i testamentet.

En arving er derimod en person, hvis arveret er knyttet til hele dødsboet eller en brøkdel af boet. En arving har mulighed for at udtage aktiver inden for sin arvelod og har også mulighed for at være med til at bestemme, hvordan boet skal behandles.

Det er ikke muligt at bestemme, at en tvangsarving skal have status som legatar i et testamente. Det vil sige, at børn og en ægtefælle altid har status som arving.

I din situation vil jeg anbefale dig at oprette et testamente, hvori du indskriver din veninde som legatar og angiver, hvor stort et beløb hun skal modtage, når du engang afgår ved døden. Derudover skal du skrive, hvorledes den resterende arv efter dig skal fordeles mellem dine børn. Såfremt dine børn skal arve lige meget hver, kan du bestemme, at dine børn skal arve en tredjedel hver af resten af boet.

På den måde modtager din veninde et pengebeløb ved din død, men hun kommer ikke til at få indflydelse på, hvordan selve dødsboet skal behandles, eller hvem der skal udtage hvilke aktiver - det vil derimod være dine børn, som kommer til at kunne bestemme dette.

Jeg håber, ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du beslutter dig for at oprette et testamente, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret.

Du kan læse tidligere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse

Med venlig hilsen

Monica Kromann, Advokat (H)