Advokaten: Hvad betyder det nye skilsmissesystem efter foråret 2019?

Jeg blev skilt sidste år, og ved samme lejlighed tilkendte retten mig fuld forældremyndighed over vores dengang otteårige datter. Vores datter er nu blevet ni år, og samvær-delen er endnu ikke kommet på plads, fordi vores datter ikke har ønsket at komme på samvær hos sin far. Mit spørgsmål er, om vores samværssag vil være omfattet af den nye lovgivning, såfremt den ikke er afgjort inden foråret 2019, og hvilken betydning det i så fald vil have på samværssagen? Med venlig hilsen Moderen

Svar

Kære moder

Tak for dit meget relevante spørgsmål.

Det er helt korrekt, at der træder et helt nyt skilsmissesystem i kraft i foråret 2019. Det sker som følge af, at regeringen og alle Folketingets partier i foråret blev enige om, at der skal indføres et nyt familieretligt system, der blandt andet indeholder ændringer om, at barnet skal høres endnu mere end hidtil i en skilsmisse.

Selve lovforslaget om det nye skilsmissesystem er blevet fremsat i Folketinget og bliver behandlet hen over efteråret og vinteren 2018. Aftalen blandt partierne er, at det skal træde i kraft 1. april 2019, således at systemet vil træde i kraft fra denne dato for verserende sager og nye sager.

Det er klart, at den første tid vil bære præg af, at det nye system skal indkøres, og derfor vil man fra politisk side holde nøje øje med, om systemet har den ønskede effekt og kvalitet, og om familierne mødes med et enklere og sammenhængende forløb.

I det følgende vil jeg gennemgå nogle af de vigtige tiltag, som vil blive indført med skilsmissesystemet.