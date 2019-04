Advokaten: Fremtidsfuldmagter ved sygdom og demens

Hvad er mulighederne for at sikre dette? På forhånd tak.

Hun vil gerne have, at jeg får mulighed for at disponere på hendes vegne, så jeg kan varetage hendes interesser i tilfælde af, at hun skulle gå hen og blive dement.

! Kære Anna - tak for dit spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Når sygdomme som demens indtræder, kan man komme i en tilstand, hvor man er ude af stand til at varetage sine økonomiske og personlige forhold. Det kan derfor være en rigtig god idé, at man på forhånd har givet en fuldmagt til en, som man stoler på, og som kender ens ønsker og interesser, så disse varetages på bedst mulig måde.

Dette gøres ved at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt, hvor man på forhånd giver samtykke til, at en anden handler på ens vegne i tilfælde af, at man selv bliver ude af stand til at varetage sine økonomiske eller personlige forhold.

Den, som fuldmagten bemyndiger, skal selvfølgelig overholde de regler, der fremgår af fuldmagten, og skal dermed handle til fuldmagtsgivers bedste og i fuldmagtsgivers interesser.

En fremtidsfuldmagt kan alene oprettes, så længe fuldmagtsgiver er i stand til at handle fornuftsmæssigt og forstå konsekvenserne af fuldmagten.

Det er således vigtigt, at fuldmagten udarbejdes og underskrives af fuldmagtsgiver, inden sygdommen bliver så alvorlig, at fuldmagtsgiver ikke er i stand til at varetage sine egne interesser. Enhver kan i princippet blive fremtidsfuldmægtig. Det eneste krav er dog, at den pågældende er over 18 år på det tidspunkt, hvor fuldmagten sættes i kraft.

Det er endvidere muligt at vælge flere fremtidsfuldmægtige, som så alle skal handle på fuldmagtsgivers vegne. Derudover kan man vælge at have primære og subsidiære fuldmægtige, hvilket betyder, at hvis den primære fuldmægtig ikke er i stand til eller ikke ønsker at varetage opgaven, så kan den subsidiære fuldmægtige indtræde.

På den måde er der alene én ad gangen, som agerer fuldmægtig.

En fremtidsfuldmagt kan udfyldes online, men det er også muligt at få hjælp til dette af en advokat, hvis man ikke ønsker at stå med det selv, eller hvis man eksempelvis samtidig ønsker at oprette et testamente. Når en fremtidsfuldmagt er udfyldt, skal den registreres i fremtidsfuldmagtsregistret, hvilket sker ved at underskrive fuldmagten digitalt på tinglysning.dk for at være bindende.

Efter underskrift af fremtidsfuldmagten skal denne vedkendes for en notar ved personligt fremmøde for, at notaren blandt andet kan kontrollere fuldmagtsgivers identitet, samt om fremtidsfuldmagten er fuldmagtsgivers eget ønske, og om fuldmagtsgiver fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten.

Det er den fuldmægtige, der skal anmode om, at fremtidsfuldmagten sættes i kraft. Anmodning sker til statsforvaltningen, som træffer afgørelse om, hvorvidt fuldmagten skal sættes i kraft.

Anmodning kan først ske, når fuldmagtsgiver er i en sådan tilstand, som beskrevet i fuldmagten.

Inden en fremtidsfuldmagt sættes i kraft, kan man ændre eller tilbagekalde den på samme måde, som man oprettede den. Efter fremtidsfuldmagten er sat i kraft, kan denne kun ændres, hvis fuldmagtsgiver er i stand til at forstå, hvad konsekvenserne herfor er.

En fremtidsfuldmagt ophører, hvis fuldmagtsgiver afgår ved døden eller kommer under værgemål. Fuldmagten ophører endvidere, hvis den fuldmægtige ikke længere ønsker at være fuldmægtig, selv kommer under værgemål, eller selv får sat en fremtidsfuldmagt i kraft. Dette gælder dog ikke, hvis der er peget andre fremtidsfuldmægtige, som kan overtage i stedet for.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)