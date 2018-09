Abdel gad ikke lytte til sin mor: Havde travlt med at blive så dansk som muligt

Abdel Aziz Mahmoud og Souad Taha har haft dybe, personlige samtaler over et halvt år for at kunne skrive samtalebogen "Fra Libanon til Lærkevej", der er morens fortælling om flugt fra krig, kærlighed, familie og det at komme til et nyt land, en ny kultur og en ny religion. Samtalerne har givet dem et tættere forhold, fordi de forstår hinanden på et helt andet plan. Foto: Morten Rode