77-årige Flemming er i gang med karriere nummer 2: Det startede med en stol

Flemming Præst tager som regel selv kontakt til de butikker, der sælger hans fuglefigurer. - Det er faktisk lidt grænseoverskridende. Hvis man nu var sælger, skulle man bare have solgt nogle ting, men når man står der som den, der har lavet det, tænker man meget over hvordan de tager imod det, siger han. Foto: Birgitte Carol Heiberg

77-årige Flemming Præst fra Nyborg lærte sig selv at dreje i træ i en sen alder. Nu bruger han tre-fire formiddage om ugen på værkstedet og sælger sine figurer til butikker flere steder i landet.

Svigersønnens gaveidé til svigermor blev starten på en helt ny, omsiggribende hobby for den pensionerede ingeniør Flemming Præst fra Nyborg. En hobby, der hurtigt udviklede sig til en forretning. - Min svigersøn og min kone løber ikke på ski. Svigersønnen sagde "Jeg har lige købt en stol, vi skal bruge, når vi går rundt nede i bjergene. Den giver jeg til min svigermor." Jeg kom til at tænke på, at man måtte kunne lave den selv, fortæller Flemming Præst om den lille, sammenklappelige taburet lavet af rundstokke i træ og et sæde i læder. Flemming Præst har solgt brugte maskiner i mange år, inden yngstesønnen overtog familievirksomheden i 2007. Og tilfældigvis havde de en trædrejemaskine stående, der aldrig var blevet solgt, og den kunne Flemming Præst øve sig på. Ingeniøren, der er uddannet i metal, lærte hurtigt sig selv at arbejde i træ. - Man siger, at hvis man er skolelærer og holder op i tide, kan det føre til meget sjovt. Det samme kan man sige her. Jeg spurgte en af mine venner, om han ikke kunne lære mig at dreje. Han sagde, at det store problem ikke var at dreje, det var at skaffe materialerne. Det er ikke bare at tage hen i tømmerhandlen og hente træet, det skal skaffes alle mulige steder, forklarer Flemming Præst, der blandt andet bruger afrikansk wengé-træ og eg. De fleste leverandører vil helst levere i noget større partier end dem, han skal bruge.

Blå bog Flemming Præst er 77 år og pensioneret ingeniør. Han har drevet egen virksomhed siden 1974, men i 2007 overtog hans yngste søn virksomheden.I dag har han virksomheden Flemming P. Design, hvor han drejer og sælger figurer i træ.



Gitte Præst er 74 år og uddannet laborant. Hun var i mange år medhjælpende hustru i sin mands virksomhed.



Parret har været gift i 54 år og har fire børn mellem 47 og 53 år. To sønner og to døtre. Derudover har de ni børnebørn.



De er begge født i Aarhus, men flyttede til Odense som børn. De mødte hinanden i Odense Roklub, da de var helt unge.



Flemming og Gitte Præst har netop solgt deres parcelhus tæt ved stranden i Nyborg. Planen er at flytte i en nybygget lejlighed på havnen.

Startede med kopier Det er otte år siden, Flemming Præst, der i dag er 77 år, lavede sin første stol. Efter et par stykker i forskellige mål begyndte han på opfordring at dreje trækugler som dem, nogle måske kender fra fugleskydning. - En dag sagde jeg til konen, at jeg ville prøve at lave en and. "Det kan du da ikke" sagde hun. Men jeg prøvede på forskellige måder, og det endte alligevel med, at der blev en and ud af det, fortæller Flemming Præst. De første figurer var kraftigt inspireret af møbeldesigneren Kristian Vedels træfugl fra 1959, men Flemming Præst arbejdede videre med designet og gjorde fuglene til sine egne. Både Vedels og Flemming Præsts fugle har bevægelige hoveder, men hvor de oprindelige fugle er holdt i en enkelt træsort, blander Flemming Præst sorterne. I november 2015 blev hans design registeret hos Patent- og Varemærkestyrelsen, og han begyndte at sælge sine figurer. Der er siden kommet flere forskellige arter til, og fuglene er udstyret med magneter, så det bevægelige hoved sidder bedre fast på kroppen. Nogle, for eksempel spætten, har en magnet på maven, så den kan bruges til huskesedler. Flemming Præst har fået et lille hjørne i sønnens virksomhed i Nyborgs industrikvarter, hvor han kan stå og dreje og udvikle nye figurer. Her bruger han typisk tre-fire formiddage om ugen. - Det er jo hyggeligt at komme ud og hygge med sønnen. Han har kaffen på kanden, og jeg hjælper også ham lidt, siger den pensionerede ingeniør.

Patent- og Varemærkestyrelsen Hos Patent- og Varemærkestyrelsen kan man få registreret sin idé, sit navn og logo eller sit design for at undgå kopier.



For at få beskyttelse skal designet være:



Nyt: Du kan ikke få beskyttet dit design, hvis der tidligere er offentliggjort et lignende design.



Særligt: For at beskytte dit design skal det have individuel karakter. Det betyder, at helhedsindtrykket skal adskille sig klart fra andre kendte produkters udformning.



Flemming P. Design blev registret hos Patent- og Varemærkestyrelsen i 2015.



Kilde: Patent- og Varemærkestyrelsen.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Flemming Præst har fået et lille hjørne i værkstedet i sønnens virksomhed i industrikvarteret i Nyborg. Det er her, han har alt sit trædrejerudstyr. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Kasser med skuffelser På sønnens lager ligger træstykker i forskellige sorter og længder klar til at blive forarbejdet. På en reol i det lille værktøjshjørne ligger delvist forarbejdede træstokke. Flemming Præst laver typisk mange fugledele ad gangen, for det er for omstændeligt at lave et enkelt eller to. Bare et enkelt fuglehoved består af 10-12 forskellige processer. Han laver selv metalskabelonerne, der skal hjælpe ham med at forme fuglefigurernes forskelligartede karakteristika, og med sirlig håndskrift har han skrevet "pingvin", "and" og "spætte" på metalstykkerne. Flemming Præst har også selv udviklet videre på flere af maskinerne, for ingeniøren i ham fornægter sig ikke. - Det er det at udvikle nye ting, Flemming godt kan lide. Hvis han ikke længere synes, det er sjovt, og det er en hobby, så synes jeg, det er en dårlig ide at fortsætte, siger Gitte Præst, der har været gift med Flemming Præst i 54 år. Sammen har de fire børn og ni børnebørn. I en kasse på reolen ligger alle kikserne. Alle de dele, der af den ene eller anden grund er gået galt. Han nænner ikke at skille sig af med dem, for der ligger mange timers arbejde i de kasserede figurer. For eksempel brugte han et år på at udvikle en svale, men måtte til sidst give op, fordi han ikke kunne få svalens todelte hale til at fungere. - Der ligger skuffelser i kassevis, hvor det er gået i kludder. Vi har et barnebarn, der er 15 år og maler, så jeg har givet hende nogle af figurerne, så hun kan lege med dem. Jeg er lidt spændt på, om hun begynder at bruge dem, siger Flemming Præst.

Foto: Birgitte Carol Heiberg De halvfærdige fuglehoveder ligger klar til at få den sidste finish. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Parløb hele livet Man kunne måske fristes til at tro, at Gitte Præst er en lille smule træt af, at trædrejeriet, der startede som en spontan idé, pludselig blev en omsiggribende hobby og en lille virksomhed. Endda lang tid efter, at parret havde sagt farvel til et langt arbejdsliv og var blevet pensionister. Men sådan forholder det sig nu ikke. Hun deler nemlig sin mands passion for at bruge hænderne. - Jeg roder selv med håndarbejde og er med i dragtlauget i Nyborg. Jeg startede med broderi som syv-otte-årig, så det er syning og patchwork, jeg gør mig i, siger hun. Flemming Præst har flere gange forsøgt at lokke sin hustru til at prøve drejemaskinen. Men hun har ikke lyst. - Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har mine nørklerier, og det her er hans hobby. Men jeg laver regnskabet for ham, fortæller Gitte Præst. Reglen er, at syslerne hver for sig foregår om formiddagen. Om eftermiddagen laver parret som regel noget sammen. De spiller blandt andet golf og er med i Odd Fellow Logen. Parret har fulgtes ad, siden de mødte hinanden i Odense Roklub, da Gitte Præst blot var 17-18 år gammel. Siden uddannede Flemming Præst sig til ingeniør, mens hun blev laborant. I løbet af seks år fik parret fire børn. Den ældste er i dag 53 og den yngste 47. Gitte Præst var medhjælpende hustru i sin mands virksomhed og hjælper stadig sønnen, der overtog, en formiddag om ugen.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Det handler om at stoppe med at dreje i tide, så fuglens næb ikke bliver så tyndt, at det knækker. Det sker af og til, at Flemming Præst må kassere en fugl, der er mislykkedes. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Klar til at rykke videre Parret følges også ad, når de til efteråret skal begynde et nyt livskapitel. De har netop solgt deres parcelhus med en fantastisk beliggenhed på en stille villavej ned til stranden i Nyborg. Huset var solgt på ganske få uger, for Gitte Præst handlede hurtigt, da hun læste i ugeavisen, at et jævnaldrende par søgte et hus, der matchede deres. Planen er at flytte i en nybygget lejlighed på havnen, der er nemmere at passe, når man er lidt oppe i årene. - Når vi kigger på dåbsattesten, kan vi godt se, at vi ikke bliver yngre, siger Flemming Præst. Samtidig har ingen af dem lyst til at bo i det 175 kvadratmeter store hus alene, hvis det skulle komme dertil. De ønsker begge at binde en god sløjfe på de 21 år, de når at få i parcelhuset, de selv fik bygget, da alle børn var fløjet fra reden, og det 475 kvadratmeter store hus ved Kongshøj Mølle blev for meget for to mennesker.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Trædrejningen er Flemming Præsts hobby, men hustruen Gitte Præst hjælper ham med regnskaberne. Selv er hun med i dragtlauget i Nyborg. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Nej til kæmpeordrer Fordi Flemming Præst for længst er blevet folkepensionist, har det hele tiden handlet om at finde balancen i hans lille gesjæft, Flemming P. Design. Han laver nemlig det hele selv, bortset fra regnskabet, og det har aldrig været meningen, at det skulle blive en fuldtidsbeskæftigelse. Derfor bliver hans fuglefigurer solgt i mindre partier i små livsstilsbutikker rundt omkring i landet. - Min søn plejer at sige, at "min fars største problem er, hvis der kommer en tysker og siger, at han skal bruge 5000 fugle". Man ville jo sige ja, ellers er man dum, men man ville fortryde det med det samme. Men det kunne da være rart at få det anerkendende stempel på skulderen, siger Flemming Præst, der også har været i kontakt med en stor, dansk butikskæde, der var interesseret i at sælge hans figurer. - De har 90 forretninger. Det gider jeg ikke. Hvis det kommer dertil, er jeg nødt til at finde nogen, der vil overtage, så jeg kunne sætte mig tilbage og finde på nye, sjove ting. Det er udviklingen, jeg synes er det sjove, siger han. Gitte Præst er enig. - Hvis det på et tidspunkt ikke er sjovt mere, skal vi se at få det afsluttet, siger hun.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Flemming Præst havde egentlig tænkt, at han ville dreje piber. Han ryger ikke selv, men han er fascineret af pibens form, der er rar at holde om. Men træet, man laver piber af, er for dyrt, synes han. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Flemming Præst bruger tre-fire formiddage om ugen i værkstedet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Ingeniøren fornægter sig ikke, for Flemming Præst har selv lavet skabelonerne, der skal forme fuglefigurernes kroppe og hoveder. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg De delvist forarbejdede træstokke er klar til at blive til fugle. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Da Gitte Præst fyldte 70, ønskede hun sig et fuglehus fra Tripp Trapp. Flemming Præst syntes, det var for dyrt, så han lavede selv et til hende. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Det er ikke altid, udfaldet bliver lige godt. Flemming Præst har derfor flere kasser med fugledele, der af den ene eller anden grund er mislykkedes. Foto: Birgitte Carol Heiberg

