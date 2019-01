30 år gammel vin fra Madeira er drikkeanimerende og frisk - men udskrivningen rykker altså i læderet ...

Blandy's 30 anos Bual Medium Rich, 20 procent, 50 cl, 795 kr. hos H.J. Hansen Vin/Vinspecialisten:

Klar, karamelfarvet vin. Tørret frugt, oxidativ med nødder og karamel, let og aromatisk duft. Let i munden, oxidativ, men ikke stram i kraft af sødmen og nødder. Mundvandsdrivende syre, meget drikkeanimerende med lang eftersmag af dadel, figen og sødmefuld karamel. Her er fadpræg som i en god whisky og med samme længde i eftersmagen. Literprisen er oppe på knap 1600 kroner, så Blandy's vin på bual ligger trods 30 års lagring i det dyre leje (dobbelt op i forhold til firmaets lækre colheita), og det koster en stjerne. Men kast den femte efter denne vin, hvis du er bankdirektør og fik bonus for din indsats i 2018, så kontoen bugner. Fire stjerner