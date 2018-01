- Med min baggrund skal man arbejde ekstra hårdt for at være andet end det label, man får hæftet på sig

Hun er 25, selvstændig smykkedesigner og vant til janteloven. Louise Find vakte opsigt, da hun i 2016 købte det store hvide palæ på Østerbro af grevinde Alexandra for 23 millioner kroner. Nu byder hun indenfor for at fortælle, at arbejde og belønning som regel går hånd i hånd, og at det er benhårdt at blive anerkendt, måske især når man er arving til en milliardformue.