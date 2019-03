- Ligegyldig kultur er den værste kultur

Jens Unmack (født 1964) dannede i 1986 Love Shop sammen med guitarist Hilmer Hassig. Fire år senere debuterede bandet med albummet "1990", og året efter blev mundharpespiller Henrik Hall medlem, og gruppen udgav en række album, blandt andet "GO!" og "National". Love Shop tog en pause fra 2004, og Jens Unmack udgav i 2005 soloalbummet "Vejen hjem fra rocknroll", der siden blev fulgt af "Aftenland Express" og "Dagene løber som heste". Love Shop genopstod i 2009 i kølvandet på en hyldestkoncert for Hilmer Hassig, der døde i 2008. Året efter udkom "Frelsens hær". Henrik Hall døde i 2011, og Jens Unmack har fortsat bandet, der siden har udgivet "Skandinavisk lyst", "Kærlighed og straf", "Risiko" og det aktuelle "Brænder Boksen Med Smukke Ting", der udkom 8. marts. Læs mere og se plan over kommende koncerter på www.jensunmack.dk.

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- De får mig til at sanse, tænke og føle mig levende. De bedste timer i livet kommer gennem kultur, ikke mindst fordi det er gennem kulturen, vi finder ud af, hvem vi er og - endnu vigtigere - gerne vil være. Kulturen er et spejl af vores virkelighed, vores følelser, vores håb, vores frygt og vores drømme. Kulturen er vores egen versionering af den tid, vi lever i.

- Hvilken bog eller hvilket blad har givet dig en god oplevelse?

- I sidste uge var jeg i Berlin, hvor jeg genlæste Christopher Isherwoods "Goodbye to Berlin", der er en enkelt skrevet, men fantastisk skildring af livet og stemningen i den tyske hovedstad i begyndelsen af 1930'erne. Isherwood boede selv i byen i de år, så det selvoplevede fra byens mangeartede miljøer skinner i den grad levende igennem. At læse Isherwoods 30'er-Berlin er som at være der selv.

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Den svenske nationalsanger Joakim Thåström udsendte for to år siden sit seneste album, en dramatisk affære kaldet "Centralmassivet". Jeg tog til Göteborg for at se ham og hans band i de to første koncerter på den lange tour for albummet. Det var så store oplevelser, at jeg endte med også at se ham senere samme efterår i Kristianstad, Västerås, Stockholm og en tre-fire andre steder. I dag ærgrer jeg mig stadig over, at jeg ikke så endnu flere af de intensive shows, det år turnéen kørte.

- Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- Senest har den tyske tv-serie "Babylon Berlin" fængslet mig. Jeg er ikke den store seriemorder normalt, men denne så dramatiske skildring af Tysklands smeltedigel af et samfund i 1929 fulgte jeg nært og ventede efter hvert afsnit utålmodigt på, det skulle blive onsdag igen, så næste afsnit kunne åbenbare sig og opsluge mig.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Det engelske band The Good, The Bad & The Queen udsendte sidste år albummet "Merrie Land", hvor sangskriver Damon Albarn har rejst gennem England og besøgt store som små byer, han ikke kender, for at indfange hvordan brexit-England arter sig og føles. Det er der kommet et dragende hjemløst album ud af, hvor bandet spiller en huggende melankolsk musik tilsat et nært sangforedrag med fragmenterede ord om retningsløshed, længsel og savn. Et album, der bliver stærkt politisk uden egentlig at insistere på at være det.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Smukke bygninger med sjæl. Kunsthåndværk er ikke mit sprog.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Jeg vil gerne gå til endnu flere larmende og livsvigtige rockkoncerter, rejse til mægtige byer i udlandet og se fodboldkrige i udbrud på lysende aftenstadioner, gå op ad marmortrapper og ind i store koncertsale, drukne i tusinde strygeres lydbølger, se livsforandrende film på fremmede sprog i lurvede biografer, høre nervøse digtere spytte deres nødvendigste ord ud, se balletdanserinder krydse grænsen vægtløst mellem drøm og virkelighed, begrave timer i nytrykte bøgers velordnede typografi. Den slags småting.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- De værste kulturoplevelser, det er dem, der ikke huskes bagefter. Hvis noget kan røre, positivt eller negativt, kan det altid bruges til noget bagefter. Ligegyldig kultur er den værste kultur.