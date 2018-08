- Jeg vil ses som to gange mesterskabsvinder, ikke som den eneste kvinde blandt 180 racerkørere

Danske Christina Nielsen er regerende mester i den nordamerikanske sportsvogns-serie, som hun har vundet to år i træk. I 2016 som den første kvinde nogensinde. Som en af Danmarks bedste racerkører i en verden domineret af mænd sætter Christina Nielsen ofte nye milepæle for kvinder i motorsport. Men hvornår bliver hun set, for det hun kan og ikke bare sit køn?

Den 26-årige dansker viser, at der er en vej for kvinder til toppen af racersporten. Samtidig kan hun også blive træt af at blive målt mere på sit køn, end sine ellers overvældende sportslige resultater.

Det er første gang, at en kvindelig dansk racerkører starter inde i en bil til Le Mans. Det var også første gang, da Christina Nielsen for tre år siden kørte sit første Le Mans. Og det var en første gang for kvinder, da hun i en Ferrari i 2016 vandt et stort nordamerikansk sportsvogns sæsonmestersskab. Hun gjorde det igen i 2017. Og på den måde er der mange første gange, når man som kvinde bevæger sig - hurtigt og kompetent - ind i en verden, hvor mændene traditionelt hersker.

Det er verdens største racerløb, der skal til at begynde. Mens mekanikerne sætter løbshjul på bilerne, gør en tilsyneladende ukomfortabel Rafael Nadal, verdens bedste tennisspiller, sig klar til at flage løbet i gang. Fransk militær flyver røde, blå og hvide striber af røg henover banen i vanlig nationalistisk stil, inden løbets 60 biler fordelt i fire kategorier kører ud på en opvarmningsomgang. Og da de første passerer tennisstjernen med flaget, er løbet sat i gang.

- Det var nervepirrende at skulle starte løbet, for man vil bare ikke begå fejl, siger hun.

Alle 60 biler står på række. Det samme gør mekanikere og kørere, mens Le Mans-trofæet køres frem i en Tracta Gephi fra 1927. Foran den sorte Porsche 911 med nummeret 80 på siden står danske Christina Nielsen sammen med resten af Ebimotors italienske hold. Hun tænker allerede nu på sit første stint. Hvordan er asfaltens temperatur, og hvordan hun får dækkene til at holde så længe som muligt. For i sit tredje Le Mans-løb i træk er det den danske racerkører, der starter 24-timers løbet bag rattet.

26-årig racerkører fra Hørsholm.Bor nu i Los Angeles. Dobbelt mesterskabsvinder i IMSA WeatherTech Championship i klassen GT Daytona i 2016 og 2017. Har deltaget i 24-timers løbet Le Mans tre gange i 2016, 2017 og 2018. I år endte hun på en sjette plads i klassen GTE Am. Blev i 2018 valgt som selected driver for Porsche, og kører en Porsche 911 GT3 R i den amerikanske mestersskabsserie i år sammen med Patrick Long. Er uddannet bachelor i marketing og kommunikation fra Aarhus Universitet. Ambassadør for Dansk Kvindesamfund.

Træning i Los Angeles

Halvanden uge efter Le Mans er Christina Nielsen hjemme i Los Angeles. Vi taler i telefon over en skrattende forbindelse fra Danmark. Det er sidst på arbejdsdagen for mig, og hun er lige færdig med sin morgentræning. Hun undskylder, at hun spiser sine ferskner og æg, mens vi snakker.

- I det mindste kan du ikke se mig imens, griner hun.

Den 26-årige racerkører flyttede over ni tidszoner til Los Angeles for at hellige sig sin sport.

- Jeg elsker at træne udendørs, og det kan man gøre herovre, fordi vejret er godt. Jeg er superglad for at være her, men der er tidspunkter, hvor det er lidt hårdt. Det er klart, at man nedprioriterer sit eget sociale liv, der er mange bryllupper og fødselsdage, man må sige nej til, fordi jeg bor her. Men jeg har mange gode venner, der er gode til at tage telefonen og snakke. Når man bor så langt væk, lærer man også, hvem ens venner er. Afsavnet må man acceptere, når man vælger at lave det, jeg laver. Jeg ved, det var det rigtige for mig at flytte herover, siger Christina Nielsen.

Og det hun laver er, at hun kører sin fjerde sæson af den nordamerikanske sportsvognsserie: IMSA WeatherTech Sports Car Championship. De to sidste sæsoner har hun vundet den samlede serie på et Ferrari-team. Men i år er hun udvalgt til at være selected driver for Porsche, og kører en 911 GT3 R i langdistanceløbene sammen med racerkøreren Patrick Long. 11 gange om året kører de ræs på baner i hele Nordamerika, resten af tiden træner Christina Nielsen i Los Angeles.

- Mange tror, at vi er ude at køre bil hele tiden. Jeg har for eksempel 12 weekender i år med løb og seks test. Resten af træningen laver man herhjemme selv. Jeg træner gennemsnitligt 8 gange om ugen. I Porsche bliver vi sendt til health and fitness i Tyskland og bliver tjekket og får et træningsprogram alt efter, hvad man har brug for at forbedre. Og så opdaterer jeg undervejs, så de kan holde øje med mine data, forklarer hun.

Udover den hårde fysiske træning arbejder Christina Nielsen med en mental træner.

- Motorsport er en ekstrem mental sport, siger hun.