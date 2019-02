- Jeg vil langt hellere se en teaterforestilling, der irriterer mig, end en, hvor jeg keder mig

Kasper Holten (1973) læste efter endt studentereksamen med skyhøje karakterer litteraturvidenskab på universitet, men blev aldrig færdig, da teaterverdenen og i særdeleshed operaen trak.

I 1996 blev han leder af Aarhus Sommeropera, og fire år senere tiltrådte han stillingen som operachef ved Det Kongelige Teater.

I 2011 rykkede han til England for at blive chef for Royal Opera House i Covent Garden i London. Han har gennem årene opsat flere end 50 operaer, skuespil og musicals herhjemme og i udlandet, har instrueret en enkelt film, skrevet nogle bøger og modtaget flere priser.

Siden september 2018 har han været teaterchef på Det Kongelige Teater, hvor han er aktuel med den anmelderroste forestilling "Amadeus".

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- Nu er jeg måske ikke den typiske kulturforbruger, for jeg oplever kultur som en del af mit daglige arbejde. Men kulturoplevelser er ellers det, som kan give et åndehul, som kan rykke ved mit perspektiv på verden eller på mig selv, og som kan give mig en følelse af mening og dybde i tilværelsen. Det er ikke altid, at det sker, men udbyttet, når det lykkes, er klart risikoen værd.

- Hvilken bog eller hvilket blad har givet dig en god oplevelse?

- I 2018 genlæste jeg "Pelle Erobreren", fordi jeg troede, jeg skulle iscenesætte den - i stedet blev jeg teaterchef på Det Kgl. og måtte hoppe fra den opgave, men læseoplevelsen var stadig en velkommen bonus. I det hele taget er det ved at læse og genlæse klassikerne, at man for alvor kan beskæftige sig med identitet. Det slog mig, hvor nutidig "Pelle Erobreren" virkede - selv om den er så bundet i sin specifikke tid og sit miljø: Alene det at bogen åbner med en scene med bådflygtninge, mennesker, der flygter over havet på jagt efter et bedre liv i et nyt land ...

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- På det seneste har jeg i forbindelse med min opsætning af "Amadeus" hørt meget Mozart - herunder to satser fra hans fantastiske "Requiem". Som Salieri siger i stykket: "Sådan vil sorg lyde for evigt." Det har givet mig lyst til at opleve hele Mozarts "Requiem" live. Jeg hørte det spillet live af nogle af verdens bedste musikere i Salzburg for mange år siden, da Herbert von Karajan lige var død, og det var en af de største musikalske oplevelser i mit liv.

- Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- Jeg elsker "Billions" på HBO. Det er mesterligt godt skrevet - et nærmest Shakespearsk, men helt nutidigt, drama om kampen mellem stat og kapital, personificeret ved den overmodige statsadvokat og den stenrige kapitalfondejer. Jeg elsker, når personer i dramatik ikke bliver skabelon-agtige og ikke altid skal være så likeable, men også kan være sammensatte og skurkagtige. Det er spændende at dykke ned i mørket i menneskets sind.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Den store David Bowie-udstilling på V&A i London var fantastisk, fordi den brugte video og teatralske virkemidler til at gøre historien om Bowie levende og nærværende. Og så bruger jeg altid tid på at gå på museum, når jeg er i Wien, fordi hele Jugendstil-bevægelsen stadig er så fascinerende. Jeg bliver aldrig træt af at besøge Secession-bygningen i Wien - både udstilling og kunstværk i sig selv.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Dansk møbelkunst er noget af det, som giver den stærkeste oplevelse af kvalitet - og af at være hjemme. Da min kone og jeg flyttede til London, skyndte vi os op i butikken Scandium og købte skandinaviske møbler, herunder et smukt Wegner-bord. Det gav en følelse af at høre til at kunne nyde de smukke danske møbler midt i Londons hektiske liv.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- At læse. Jeg elsker at læse, men i en fase i mit liv med små børn og et hektisk arbejde bliver der konkret for lidt tid, men også for lidt ro og fokus til rigtigt at nyde at læse. Men sådan har hver fase i livet vel sine tilbud og sine afsavn, og jeg er sikker på, at læsningen venter mere på mig igen i andre faser i mit liv.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Jeg har godt nok set, læst og hørt megen skuffende kultur i tidens løb, men det er o.k., for der er ingen af os, der kan alkymien med altid kun at frembringe det perfekte. Uden risiko når vi aldrig det sublime, og også som publikum tager jeg gerne en chance og accepterer det mislykkede. Det eneste, der kan gøre mig rigtigt irriteret, er, når jeg keder mig, fordi afsenderen ikke rigtigt har haft noget på hjerte, eller fordi man har forsøgt at "regne den ud" og lave noget, der skal være en sikker succes. Jeg vil langt hellere se en teaterforestilling, der irriterer mig, end en, hvor jeg keder mig.