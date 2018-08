- Jeg laver et løfte til mig selv, at det her er der ingen, der skal vide overhovedet. Nogensinde

En lille pik, stor jalousi og et svigtende heltemod midt i et bandeskyderi på Nørrebro. Det er tre af emnerne, som komiker Ruben Søltoft tager op i et nyt, voksent og uvant ærligt onemanshow: "Ting fra min mund". Det skal gøre ondt, for at det bliver rigtig sjovt, mener den 30-årige standupper.

Den 30-årige standupkomiker og skuespiller er kommet langt omkring siden debuten i flyverdragt. Og med sit nye show har han smidt forklædningerne og står - dog kun i overført betydning - nøgen på scenen. Der er ikke noget tilbage, der beskytter ham mod publikum, når han laver standup over de ting, han ellers havde lovet sig selv aldrig at fortælle nogen.

- Jeg havde brug for, at det ikke var mig, der fejlede, hvis det gik galt. Det ville simpelthen gøre for ondt at stå der som sig selv. Jeg havde brug for en karakter, så jeg kunne sige, at det var karakteren, der ikke virkede, forklarer Ruben Søltoft.

En manddomsprøve

Ruben Søltoft kommer cyklende med højt hår og skjorten stoppet langt ned i bukserne. Han bor på Nørrebro og har sat avisen i stævne på Mirabelle Bakery. Et hipt bageri og spisested ved siden af Empire Bio og Københavns Erhvervsakademi.

- Nørrebro er vildt dejligt. Her er alle slags mennesker, og der sker så mange uventede ting som bandeskyderier og min nabo, der blev lavet om til et bordel. Hvis jeg boede på Frederiksberg, havde jeg ikke haft så meget materiale til mine jokes. Det havde bare ikke været lige så sjovt at sige: "Så gik jeg ud på gaden, og der var bare rent igen", siger komikeren.

Han er vokset op i Nørrebros modsætning: Astrup. En lille himmerlandsk landsby, hvor der ligger en skole, en kirke og en frisør, og hvor man helst ikke tænker store tanker om sig selv. Det gjorde stille, generte Ruben Søltoft heller ikke. Han blev mobbet i skolen og erklæret uegnet til at gå i gymnasiet.

- For hvis man skulle i gymnasiet, skulle man kunne sige et ord i en time. Jeg har altid været vildt presset over at tage ordet. Hvis nogen havde sagt til mig i 9. klasse, at jeg skulle blive standupkomiker, havde det ikke givet nogen mening overhovedet. Fordi det var så stor en grænseoverskridelse bare at tage ordet, siger han.

I gymnasiet kom han dog. Og det var der, han udviklede sin egen metode til at klare presset over at gå på scenen. Han fandt på fjollede udklædninger, der beskyttede ham mod at tabe ansigt, når han skulle underholde til morgensamlingerne. Og hans medstuderende grinede lige indtil en juleafslutning, hvor han gjorde grin med en lærer. Det udløste både sceneforbud og sceneskræk.

Derfor var det standuppen, der blev Ruben Søltofts manddomsprøve, da venneflokken nogle år senere udfordrede hinanden til at skubbe grænser.

- De fleste skulle invitere en pige ud, som de havde været glad for i et stykke tid. Men min udfordring var at stille mig op på en open mic på Studenterhuset og lave standup. Simon Talbot var vært, og jeg havde en hvid flyverdragt på, og folk grinte af mine jokes. Der gik to-tre måneder, så havde jeg skrevet fem nye minutter, og så var jeg på igen. Og da Thomas Warberg flyttede til Aarhus og introducerede open mic fire gange om ugen, stod jeg der næsten hver aften, forklarer Ruben Søltoft.

Han blev så bidt af standuppen, at han droppede lærerseminariet, SU'en og sin lejlighed, for at gå "all in", som han kalder det.