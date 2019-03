- Jeg kan blive helt hysterisk, når publikum dropper klapsalverne for at kunne komme hurtigt ud af salen

Julie Hastrup (født 1968) er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har blandt andet arbejdet på TV2/Lorry og Danmarks Radio. Hun debuterede i 2009 med "En torn i øjet", som var første bind i serien om drabsefterforskeren Rebekka Holm. Den syvende roman i serien, "Blodspor", udkom i efteråret 2018. Bøgerne er solgt til udgivelse i en lang række lande, og alene i Danmark er serien trykt i over én million eksemplarer. Julie Hastrup optræder på Krimimessen i Horsens lørdag den 6. april.

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- Jeg har altid været storforbruger af kultur, men har brugt det forskelligt alt efter, hvor jeg var i livet. Da vores børn var små, var det nogle andre ting, vi dyrkede, end i dag. Det er især ballet, film og teater, men også musik, billedkunst og fotokunst. Det er alt sammen vigtig næring til mit liv, og jeg føler, jeg ville dø åndeligt, hvis jeg blev nødt til at undvære det. Fordi det betyder, at jeg svæver, drømmer, bliver grebet og kommer i kontakt med følelser, som jeg gerne vil i kontakt med og bruger både i mit eget liv og i mit arbejde som forfatter.

- Hvilken bog eller hvilket blad har givet dig en god oplevelse?

- At bede mig om at fremhæve en bog frem for en anden svarer til at blive spurgt om, hvem af mine børn jeg elsker højest. Jeg læser altid. Jeg kan ikke huske en dag, hvor jeg ikke har læst. Og jeg læser både krimier, noveller, biografier og almindelig skønlitteratur. Hvis jeg SKAL nævne en forfatter, vil jeg nævne Delphine de Vigan. Hendes bøger - og særligt "Alt må vige for natten" - har inden for de seneste år gjort stort indtryk.

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Jeg går til langt færre koncerter i dag end i mine yngre år, men jeg husker en aften for ikke så mange år siden, hvor vi tog ungerne under armen og cyklede til Nemoland på Christiania og hørte Lukas Graham, inden de for alvor slog igennem. Der stod vi midt i hasttågerne og havde en magisk aften. Fra min ungdom husker jeg særligt en koncert på Montmartre med Lenny Kravitz. Det var dengang, han var kæreste med Lisa Bonet, hende fra "The Cosby Show". Hun var med på scenen og gik lidt rundt og spillede på tamburin. Det var også en fantastisk oplevelse.

- Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- For et par år siden havde vi billetter til opsætningen af "Elsker dig for evigt" i Operaen. Susanne Biers film fra 2002 var blevet sat op på Det Kongelige Teater som en danseforestilling, og Pernille Rosendahl stod for musikken. Det var en af den slags aftener, hvor vi faktisk ikke orkede, fordi vi var så trætte, men alligevel kravlede derhen, og så var det bare så smukt og opløftende. Jeg elsker, når noget viser sig at være så meget bedre end forventet.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Normalt er jeg ikke til installationskunst, men jeg har lige været på Louisiana og var virkelig begejstret for udstillingen med Pipilotti Rist. Egentlig kom jeg derop for at se udstillingen med Dea Trier Mørch, men det var den anden, der sendte mig på en vild drømmerejse.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Jeg er ikke typen, der omgiver mig med designermøbler, men jeg har stor respekt for, når folk virkelig kan deres håndværk. Da jeg fyldte 50, gav mine veninder mig det smukkeste broderi lavet af Sarah Becker. Det er virkelig fint, og jeg bliver så glad, når jeg ser på det.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Jeg bruger faktisk rigtig meget tid på kultur, men jeg kan nævne noget, jeg gerne vil blive bedre til at dyrke. Da vi var i Lissabon i sommer, tvang jeg min familie ud på en guidet tur rundt til byens streetart. Guiden var antropolog og viste os nogle af de smukkeste billeder med interessante budskaber, og det var virkelig spændende. Sådan noget vil jeg gerne mere af. Også herhjemme.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Jeg er heldigvis blevet forskånet for oplevelser af den slags, hvor man tænker, at det var da helt forfærdeligt. Enkelte gange har vi valgt at gå i pausen, men jeg vil helst ikke hænge nogen ud. Og helt generelt mener jeg, at man skal komme med et åbent sind og give tingene en reel chance. Man skal også huske at give kunstnerne et ordentligt bifald til sidst. Jeg kan blive helt hysterisk, når publikum dropper klapsalverne for at kunne komme hurtigt ud af salen. Det er så uhøfligt over for de mennesker, der har gjort sig umage for at give os en oplevelse.