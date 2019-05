- Jeg bliver dejligt kildet af ord, jeg ikke selv kunne have fundet på, eller tanker, jeg ikke har tænkt

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- Kultur i mit liv er alt fra den hurtige serie på Netflix over country med Emmylou Harris til en sætning i en Helle Helle-roman, der ikke vil slippe. Jeg har altid læst kultursiderne i min avis som det første og bliver dejligt kildet af ord, jeg ikke selv kunne have fundet på, eller tanker, jeg ikke har tænkt. Kultur tvinger mig til selv at sætte vidvinkel på og være nysgerrig. Den følelse er bare som regel mere livsberigende end det, der foregår i første sektion eller mange andre steder i livet.

- Hvilken bog har givet dig en god oplevelse?

- Dan Turèlls "Alhambra blues" har altid været en lille bibel for mig med sin næsten banale enkelhed, men ellers glæder jeg mig til, at Jesper Stein også denne sommer skal med mig på ferie, denne gang med "Solo", ligesom jeg bliver glad, når jeg selv er ved at skrive og bare en gang imellem lige må hen og bladre i en gammel Pippi- eller Ole Lund Kirkegaard-bog for at mærke, hvor enkelt og rent man faktisk kan skrive for børn.

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Ud over at have en livslang og fuldstændig bundløs kærlighed til Beach Boys' "Pet Sounds" og Marvin Gayes "What's Going On", har det album, jeg har hørt mest de sidste år, nok været Henrik Lindstrands "Leken". Små melankolske vignetter på klaver, som bedre end noget sætter stemning og skaber ro i mit hoved, når jeg skriver. Skandinavisk og rent.

- Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- Har netop set Ricky Gervais' lille Netflix-serie "After Life" om en mand, der mister sin kone og dermed også lysten til selv at leve. Historien er både sindssygt sjov og enormt sentimental, men minder først og fremmest på sin egen ret fine måde om den forbandede pligt, man som menneske har til at tage sit liv alvorligt og få det største ud af det, så længe man har det.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Så Picassos "Guernica" i Madrid for nogle år siden og blev nærmest mundlam. Muligvis kan motivet fås på krus og T-shirts og madkasser, men intet slår storheden og ærefrygten, når man står lige foran det. Det er nærmest som pyramiderne. Bare på lærred. Voldsomt, vildt og umuligt at stirre sig færdig på.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Hvis design og kunsthåndværk var en kategori i Trivial Pursuit, ville jeg være virkelig skiden at være på hold med. Jeg kunne sidde i en af Arne Jacobsens svanestole uden at ane, at det var det, jeg gjorde, og jeg bliver gladere af at have en pingvin stående, som min datter har lavet i sløjd, end ved at have en Kay Bojesen-abe. Derfor bor jeg også nærmest, som jeg gjorde, da jeg var 25, har købt mine tallerkener i Søstrene Grene og min nye køkkenkniv for nogle mærker, jeg har samlet i Irma. Men derfor kan man vel stadig være et godt menneske.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Drømmer vel i virkeligheden om at få mere tid til det hele. Mere tid til at læse store romaner, uden at de er i direkte konkurrence med et vækkeur, der ringer tidligt næste morgen. Mere tid til at høre hele Bob Dylans bagkatalog ordentligt og ikke bare de albums, jeg i forvejen er fortrolig med. Og i hvert fald tid til at gense "The Sopranos", selv om jeg alene dér skal sætte en tre-fire fulde døgn af.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Udvandrede for et par år siden fra en PJ Harvey-koncert i København, hvilket min kæreste mener fortæller mere om mig end PJ Harvey. Det blev bare så bombastisk og hysterisk, og dér var jeg så bare ikke lige dén aften.

Fakta: Blå bog

Lars Daneskov (født 1963) er uddannet journalist og har arbejdet som tv- og radiovært. Han kom i 1989 til P3, hvor han var på "Kronsj", "Strax" og "Go' Morgen P3". Fra 2003 arbejdede han på TV2 på "Jeopardy" og "Go' aften Danmark", inden han vendte tilbage til radioen som vært på TV2 Radio i 2006. Så vendte han i 2008 tilbage til DR som konsulent, havde en afstikker til Politikens Forlag, inden han igen endte på DR, hvor han tiltrådte stillingen som redaktør på P4 i 2013. Han debuterede som forfatter i 1993 med ungdomsromanen "Kridthuset" og har siden skrevet en lang række bøger for både voksne og børn, blandt andet "Far på færde", "Godmorgenhistorier", "Mor har en baby inde i maven" og den prisvindende Osteserie. Lars Daneskov er aktuel med "Stenfjæs siger stop", der er tredje og sidste bog i serien om Lulu og Otto og den magiske ønskesten Stenfjæs.