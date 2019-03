- Det værste er alt det, jeg ikke har oplevet

Frederikke Vedel (født 1986) kom som ung teenager på Legoland Show Academy, hvor hun gik et par år, inden hun blev optaget på Det Danske Musicalakademi, hvorfra hun blev færdiguddannet i 2007. Hun har blandt andet spillet med i "Beauty and the Beast", "Jekyll & Hyde", "Midt om natten", "West Side Story", "Mamma Mia!" og "Chess". I 2013 deltog hun i Dansk Melodi Grand Prix med sangen "Jeg har hele tiden vidst det". Frederikke Vedel skriver også egne sange og arbejder på et soloalbum. Hun er aktuel i musicalen "Ghost", der tager på turné 22. marts.

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- De betyder nærmest alt og er med til at gøre mit liv så meget mere fantastisk. De kan virke afstressende, men først og fremmest skaber de sammenhold, refleksion og nærvær i mit liv. Fordi det er noget, jeg oplever og deler sammen med andre, og som fungerer som et fælles afsæt til interessante diskussioner.

- Hvilken bog eller hvilket blad har givet dig en god oplevelse?

- For år tilbage fik jeg anbefalet "Rosens stemme" af Serdar Ôzkan af en god ven, der mente, den ville være god for mig at læse. Den er en fin blanding af eventyr og filosofi og handler i grove træk om at finde sin egen stemme og sin egen vej og prøve at se det smukke i livet på de svære tidspunkter.

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Jeg elsker alt med den amerikanske sangerinde og sangskriver Alison Krauss. Hun har en silkeblød stemme og skriver både fantastiske melodier og tekster, som jeg kan lytte til på alle tider af døgnet. Om morgenen, i bilen på vej til job og om aftenen i selskab med gode venner. Jeg bliver også nødt til at nævne en fantastisk koncert med The Midnight, som jeg var til for nylig. Jeg mødte tilfældigvis bandets dansk-skotske trommespiller Tim McEwan under et ophold i USA, og han opfordrede mig til at komme til deres koncert. Det var på alle måder en stor oplevelse.

- Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- For et års tid siden så jeg Shakespeares "Et vintereventyr" på Teater Republique. Både stykkets jalousi-tema og måden, det var lavet på, gjorde stort indtryk, men særligt blev jeg blæst bagover af skuespiller Esben Smed. Jeg ser ikke så meget tv, så jeg vidste ikke, hvem han var. Men det ved jeg nu, og jeg vil gerne se mere med ham.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Arkens udstilling med Michael Kvium, "Cirkus Europa", gav virkelig stof til eftertanke. Jeg husker særligt et kæmpestort maleri, hvor nogle fedladne turister står på en strand og kigger ud på en gummibåd fyldt med flygtninge - og de er helt ligeglade. Han er provokerende på den gode måde, hvor man bliver tvunget til at tage stilling.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Jeg har altid været stor beundrer af Verner Panton. Allerede fra jeg var en stor pige, var jeg begejstret. For eksempel brugte jeg alle mine konfirmationspenge på Panton-møbler og -lamper til mit værelse. Jeg elskede især de sort-hvide geometriske mønstre.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Jeg ville ønske, jeg havde bedre mulighed for at komme til flere koncerter. Men ofte ligger de på dage og tidspunkter, hvor jeg selv laver enten teater eller giver koncerter.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Jeg hører nogle gange folk fortælle, at noget var så dårligt, at de valgte at gå midt i det hele. Det har jeg aldrig prøvet og kunne i øvrigt ikke drømme om at gøre det af respekt for dem, der står på scenen. Man kan vel i virkeligheden sige, at det værste er alt det, jeg ikke har oplevet. Alt det, jeg har misset. En af de værste oplevelser var, da min kæreste begejstret ringede og fortalte, at han havde fået VIP-billetter til koncerten med Beyonce og Jay-Z. Jeg elsker Beyonce. For mig er hun dronningen! Men jeg havde selv en koncert samme aften og kunne ikke finde en afløser. Det var næsten ikke til at holde ud, at jeg gik glip af at opleve hende.