- Det kan være en enorm lettelse at skrive

I Poul Krebs' familie blev der ikke talt om det, der ikke kunne ændres. Derfor måtte han som 14-årig selv tumle med sorgen over at have mistet sin far, og først som voksen fik han kendskab til sin bortadopterede storebror. Musikken og det at skrive sange blev en form for terapi, og igennem et år har Poul Krebs arbejdet frivilligt med at lære unge, der har mistet, at bruge deres kreative åre til at komme gennem tabet. - Mine forældres generation talte ikke om tingene. Det er det, jeg har gjort mest op med i mit voksne liv. Vi kan fortælle vores børn, hvordan tingene hænger sammen, og vi kan spørge til hinanden, så vi kan få snakket om de ting, vi går og tumler med, mener den albumaktuelle musiker.