- Det er vigtigt, at du hele tiden sætter spørgsmålstegn ved dit verdensbillede

Nationalmuseets direktør gennem de seneste to år, Rane Willerslev, forsøger at leve dannet. For ham betyder det at fordybe sig i traditionerne og samtidig stille spørgsmålstegn ved dem - at lade verden styrte i grus og derefter at rejse sig igen. Akkurat som hans skilsmisse. I sin nye bog "Rygrad og rummelighed" giver Rane Willerslev et oplæg til et mere modigt dannelsesbegreb - en måde at leve livet på - milevidt fra samfundets higen efter korrekthed, kontrol og effektivisering.

Formiddagen brugte han med Lars Hjortshøj og et filmhold, der med ham selv som statist optog scener på Nationalmuseet til en ny komedieserie ved navn "Store Lars". Derefter har der været flere møder, og nu sidder Rane Willerslev så her - på sit store kontor på Nationalmuseet med udsigt til Christiansborg. Den næste times tid glemmer direktøren alt om resten af dagen og har kun tanke for et mere modigt dannelsesbegreb, som han skriver om i sin nye bog "Rygrad og rummelighed". Rane Willerslevs største krise på det helt personlige plan var skilsmissen til sine to døtres mor, og det lægger han ikke skjul på, ikke nu og heller ikke i sin bog. - Lige dér, da gulvtæppet blev trukket væk under mig, oplevede jeg mig selv som noget, man kunne feje op og smide ud. Kraftløs, viljeløs og komplet desorienteret i verden. Jeg havde mistet lysten til at bedrive videnskab, til alt, hvad jeg tidligere havde sat højest. Jeg var ligeglad. Mit liv - som jeg kendte det - var forbi. Jeg dramatiserer ikke. Det var et totalkollaps. - Men hvad har en skilsmisse med dannelse at gøre? I sit fundament og sat helt på spidsen: ALT - hvis du spørger til Rane Willerslevs version af begrebet dannelse, der består af to lige vigtige dele: Det ene er det, han kalder rygrad. - Faglig fordybelse, fordybelse i en fagtradition og erkendelse af, at man står på skuldrene af tidligere fagpersoner, hvad enten det er akademikere og håndværkere. Det minder meget om politikernes idé om en kanon og de mere klassiske forståelser af dannelse, men det kan i sagens natur aldrig stå alene. For lige så vigtig denne fordybelse er, lige så vigtigt er det, at du er rummelig - at du har en nysgerrig tilgang til verden, hvor du hele tiden opsøger ideer og tanker, som på grundlæggende vis kan destabilisere dit eget verdensbillede, forklarer den 48-årige videnskabsmand og direktør for Nationalmuseet. - Og hvorfor det? - At du hele tiden sætter spørgsmålstegn ved dit eget verdensbillede, er vigtigt af flere grunde. Dels skal vi huske på, at de personer, der udgør kanon i dag, som for eksempel Darwin for videnskaben, ikke altid har været en del af kanon. Hvis du går tilbage til midten af 1800-tallet, var Darwin jo en underlig rebel, som i virkeligheden gik imod strømmen og mod det kristne verdensbillede, der dominerede på det tidspunkt. Men hvis man skal forny en tradition, må man hele tiden tillade, at den bliver udfordret og destabiliseret. Det er ekstremt vigtigt for det enkelte menneske, for hvis vi vil udvikle os som mennesker, kræver det, at vi ikke bare holder fast i det, vi kender, men åbner op over det for det, der kan destabilisere vores billede af verden, konstaterer Rane Willerslev.

Det smukke ved at leve dannet Han ligger ikke længere i sin seng i sommerhuset med følelsen af at være en fuldtonet fiasko. Den dannelsesrejse, der fulgte i kølvandet på skilsmissen, sluttede for snart fem år siden, og så sent som i går sad han i stedet oppe i det selvsamme sommerhus i Tisvilde og betragtede, hvordan bladene på træerne bevægede sig i vinden. Og følte en inderlig glæde. - Det smukke ved at leve dannet, hvis man kan det ved både at have rygraden og rummeligheden, er, at selv om din verden styrter i grus nogle gange ... det tror jeg, vi alle sammen kender, hvis vi tænker tilbage: Vi har læst en bog, haft en lærer eller talt med en person, hvor vi efterfølgende bare har sagt til os selv: Hold kæft, jeg kan sgu ikke holde sammen på mit billede af verden længere. Ikke efter det her. Det kan være dybt ubehageligt, hvis vi virkelig tager det ind, men det smukke er, at den verden, vi efterfølgende bygger op ud af de ruiner, i sagens natur er større og mere rummelig end den verden, vi forlod. Rane Willerslev har rejst sig igen, for sine to døtres skyld, for sin egen skyld - og set i bakspejlet også for dannelsens skyld. Og i dag føler han sig ret lykkelig. Han har fundet sine ben på Nationalmuseet efter to år på posten som direktør, og han har bygget sit verdensbillede op igen omkring sine to piger, sin kæreste og den søn, der ligger i hendes mave og kommer ud til dem i starten af juli. Med denne rygrad som en konstant i livet forsøger han at leve dannet, at smide sig selv ud på dybt vand og udfordre tankegange og gængse opfattelser i det, der skulle siges at være et af verdens lykkeligste lande. Men det er vi ifølge Rane Willerslev ved at give køb på: - Vi lever i et samfund, som i den grad har sat effektivisering, økonomisering og rationalisering som føring for stort set alt, hvad vi gør, inklusive uddannelse, uanset om det sker her på Nationalmuseet, på universiteterne eller i folkeskolen. Problemet med det er, at hvis du hele tiden presser mennesker, studerende og elever til at blive færdige til tiden, vil der ikke være plads til, at de kan lade sig ryste. Og hvis du lægger umådelig stor vægt på karakterer, som de hele tiden skal måles på, og de karakterer i øvrigt måler dem på korrekthed og ikke på innovation og nytænkning, og du kombinerer det med den her fremdrift, som siger, at de hele tiden skal gøre det på rekordtid, så er der ikke plads til at blive rystet i sit verdensbillede. Det vil sige, at man oplever - det gjorde jeg også på universitet - at elever bliver mere og mere interesserede i at få viden, som i forvejen passer ind i deres kasser i stedet for at blive destabiliseret. Udfordret. Dermed tager man i virkeligheden dannelse ud af uddannelse, og det er sindssygt farligt.

Dømt til forandring Rane Willerslev spærrer øjnene op ved udsigten til det skrækscenarie. Den sorte læderrem på hans armbåndsur er gået op, men han har ikke lagt mærke til det under ærmet på den hvide skjorte og det mørke jakkesæt. Man fornemmer, at den uendelige række af tanker står i en kilometer lang kø blot for at blive formuleret og komme ud for at skabe debat, og mange af dem er blevet tænkt flere gange end bare en håndfuld. - Mit udgangspunkt er, at livet er foranderligt. Liv er forandring, både biologisk og kulturelt. Og jeg mener ikke, at det at stoppe op og tage nej-hatten på er en opskrift, der er reel. Vi er dømt til forandring. Dermed ikke sagt, at vi ikke må slappe af. Selvfølgelig skal og må vi det. Men det, at vi hele tiden gentænker os selv og hele tiden er optagede af at forandre os, mener jeg, er et grundvilkår og enormt sundt. Men det kræver, at vi gør det i nogle strukturer, som rent faktisk også tillader, at vi kan gøre det, for hvis du er konstant topstyret på timeregnskab og fremdrift, så mister folk kontrollen med deres eget liv. Det er det, de går ned med stress på. De mister kontrollen over deres eget liv og med netop at tænke nye ideer, skabe nye tanker og være med til at løse problemerne på deres arbejdspladser i stedet for at blive bremset af et regelsæt. Det er jo håbløst.

Når man bruger ordet dannelse, er der nok mange, der forestiller sig en tyk, velargumenteret bog med en masse fodnoter. Det har dog aldrig været tanken bag Rane Willerslevs nyeste bog om dannelsesbegrebet: Rygrad og rummelighed. - Bogen hører til i den lette selvhjælpsgenre, men det er helt bevidst. Det er nemlig ekstremt vigtigt, at hvis man vil have folk ind på Nationalmuseet og forholde sig til, hvad dannelse er, og hvad det betyder for deres liv, så bliver man nødt til at møde dem i øjenhøjde. Bogen afspejler det, som jeg også gerne vil have, at Nationalmuseet skal være: Let tilgængelig for mennesker, og hvor vi hele tiden arbejder på at få befolkningsgrupper ind, som normalt ikke går på museer, forklarer Rane Willerslev.

Lad båden rokke Rane Willerslev tager sig til hovedet og læner sig udmattet tilbage i stolen. Han har i øvrigt ikke noget skrivebord her på sit kontor. Det fik han fjernet, fordi han aldrig nåede at sidde der. Når han skal skrive, sidder han hjemme. Men måske skulle han alligevel få sig et lille skrivebord på kontoret, hvor computeren kunne stå, så gæster ikke kommer til at tænke: "Arbejder han overhovedet?" Men det tænker gæsten nu ikke. Tværtimod. Møderækken er uendelig her på kontoret, og efter dette interview venter en specialestuderende tålmodigt på, det bliver hendes tur. Rane Willerslev tror, bogen kommer i rette tid - i en tid, hvor der begynder at komme mere kritik af karaktersystemet og af fremdriftsreformerne, og i en tid, hvor man taler om at ville ændre 12-tals skalaen. Derfor er det også vigtigt for Rane Willerslev at komme med nogle argumenter, som understøtter de tendenser, som han med glæde ser i samfundet - opbrud med et for ham fastlåst system, der skaber ulykkelige mennesker. - Der er rigtig mange unge mennesker, som er meget ulykkelige over at være under pres i det her karakterræs. Det dannelsesbegreb, jeg kommer med her, er derfor ikke bare et dannelsesbegreb. Det er en måde at leve livet på. En måde, hvor det at blive destabiliseret bliver betragtet som en nødvendighed. For sådan er livet jo også, konstaterer han. - Men kan vi ikke nå hen til dannelsen ad andre veje - end for eksempel med en hård skilsmisse? Er det nødvendigt? - Altså, der er ikke nogen af os, der kan gå gennem et liv uden at blive destabiliseret. Vores kæreste kan skride, vores forældre kan dø, en god ven kan forråde én. Og hvis du ikke har lært at leve gennem dannelse ved at tillade, at båden rokker, og dit verdensbillede bliver slået ud af sync, så har du ikke noget at stå imod med. - Det er også det, jeg mange gange oplever, når jeg er ude på gymnasier og tale. Mange af lærerne siger, at den nye generation er så skrøbelig. Der skal så lidt til. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor skulle den nye generation være mere skrøbelig end tidligere generationer? Det er den måske, måske ikke. Faktum er bare, at de bliver målt på overflader hele tiden gennem et karaktersystem, der måler dem på korrekthed, og blandt vennerne bliver de målt på likes. Man skaber en forventning i den her uddannelsesstruktur, hvor de får point for hver gang, de kører igennem så hurtigt, de overhovedet kan, at de kan kontrollere livet. At man kan planlægge livet, men sådan fungerer livet jo ikke. Livet kan ikke planlægges, fastslår han og understreger lidt efter: - Det kan det faktisk ikke, uanset om man vil det eller ej. Det er de færreste af os, hvis nogen overhovedet, der kan leve et helt liv i kontrol. Det er ikke det samme som at sige, at man ikke kan have nogle planer, men bevidstheden om, at livet nogle gange slår benene væk under dig, tror jeg, er ret væsentlig. At man accepterer det som et grundvilkår - og i virkeligheden nogle gange som en fordel, fordi, som jeg også forsøger at skrive i bogen om min egen skilsmisse, som var en kæmpe krise for mig, at det tvang mig ind i en dannelseserkendelse. Jeg tror ikke, at man kan komme til dannelse uden at lade sig destabillisere, følelsesmæssigt eller intellektuelt. Livet er barskt. Selv om du er nede og bide i græsset, så vil den verden, du skaber dig, når du rejser dig igen, være mere reflekteret. Mere dyb. Det gamle ordsprog, som siger, at man skal aldrig lade en god krise gå til spilde, lyder måske som noget absolut tågesnak, når man er midt i det - men der er noget om snakken. Man siger jo også, at man ikke kan måle et menneske i medgang. Man måler mennesket i modgang, for det er der, det er svært at vise storhed og udsyn.

Midt i en shitstorm Rane Willerslev har dedikeret bogen til sin yngste datter, Thyra, på ni år. Gertrud på 11 år har han allerede dedikeret en bog til. Hun fik vist "På Flugt fra Sibirien", som han lige husker det. Så nu var det Thyras tur, men hun er i sin fars øjne vitterligt også et dannet menneske. Thyra er meget nysgerrig, hun er interesseret i fordybelse med for eksempel sin skak og er meget optaget af viden generelt, men hun er også hele tiden optaget af at udfordre den, sætte den i spil og lege med den. Rane Willerslev ser op på maleriet på væggen over hans daybed - briksen, hvor han lægger sig, når han skal tænke. Her er Gertrud og Thyra afbilledet i guldrammen, klædt ud som piger fra vikingetiden. For selvfølgelig skulle inspirationen til portrættet af døtrene hentes netop i den tidsalder. Og selvfølgelig skal navnet til den lille, nye søn også findes netop i tiden før kristen vikingetid. - Men hvordan går det så med selv at være en god rollemodel - et dannet menneske - over for børnene? - Jeg gør det så godt, jeg kan, men jeg er nu ikke bedre end så mange andre. Jeg har også problemer med at finde tid til mine børn, og jeg forsøger også at huske at sige til min ældste, der er ret optaget af karakterer, at hun ikke skal gå rundt og bekymre sig for, hvad hun får i sine årlige Pisaprøver og tests. For mig har det hjulpet at skrive bogen og selv blive mere bevidst om, dels, hvad det er for et projekt, jeg kører herinde på Nationalmuseet, og dels, hvad der sker med mig selv, når jeg bliver bange i mit liv, for det gør jeg. Når jeg laver nogle kontroversielle ting på Nationalmuseet, som for eksempel den nuværende udstilling med vikinger i samarbejde med Jim Lyngvild, hvor der i starten kørte en shitstorm mod mig. Så bliver jeg da bange. Det letteste, jeg så kan gøre, er at lade mig styre af frygtens politik og sige: "Åh, jeg vil ikke have den kritik, så vi må hellere lade være med det her". Men på en eller anden måde bliver man nødt til at hive sig selv op i nakken og sige: "Ved du hvad! Hvis det her, du har lavet eller har stået for, er i orden, og det er det kraftedeme, så skal vi sgu stå ved det. Så kører vi det igennem, for det er nyskabende, og det er et eksperiment". Og hvis der ikke er plads til, at vi gør det, så forsvinder Nationalmuseets relevans jo fuldstændig.

Rum for reflektion Sidste punkt på Rane Willerslevs arbejdsdag er et foredrag fra klokken 17 til 19 i Museumsmandsforeningen. Her skal han fortælle om Nationalmuseet og om sine ønsker for dets fremtid. Ønsker om udstillinger, der er designet til at skabe diskussion. Ønsker, der kræver mod. Og ønsker, der næsten helt sikkert vil resultere i kritik. Kritikken om Jim Lyngvild kom, inden udstillingen åbnede. Det vil sige, inden folk havde set den. - Og så hed det sig, at nu lukkede vi bare ham der Jim Lyngvild ind, som ikke vidste noget, og så løb han rundt herinde på museet og lavede alle mulige vrangforestillinger af, hvad vikingerne er for noget. Men faktum var, at Jim Lyngvild blev sat ind som designer i samarbejde med tre af vores forskere for at skabe et nyt billede af vikingerne. På det tidspunkt kunne man jo gå igennem den udstilling uden at vide, at man havde været i vikingetiden. Det var ret absurd. Nu tvinger udstillingen publikum til eksplicit at tage stilling til, hvor grænselandet går mellem, hvad vi ved, som jo er fragmenteret, og det vi forestiller os, ud fra det vi ved. Det er sgu meget dannet, konstaterer Rane Willerslev og tilføjer, at udstillingen netop skaber rum for reflektion. Men når kritikken hagler ned over ham, er det ikke altid lige sjovt. Mildest talt. - Jeg kan ligge og få de vildeste nykker, når kritikken knalder ind, og min kæreste bliver mega træt af at høre på mig, når jeg ligger i sengen og klager mig: "uhhh, jeg kan ikke sove". Men det er jo dér, at man skal prøve at finde modet frem. Det er jo ikke altid, vi kan gøre det, men det er fandme værd at kæmpe for, at vi har modet til at prøve nyt og eksperimentere. Men gu' er det hårdt. Det er sindssygt hårdt og ubehageligt at ligge der, og hele Danmark har en mening om det, du laver, fortæller Rane Willerslev og rejser sig fra det store, ovale mødebord, der fylder næsten hele kontoret ud i længden. - Jeg tror virkelig på, at hvis en institution som Nationalmuseet skal have en fremtid, så kræver det mod. Ellers er der ingen fremtid, og jeg vil da gerne have, at mine børn vokser op i et Danmark, der også har et Nationalmuseum, som udgør en slags søjle i deres bevidsthed. Hvor man tænker: Okay, på Nationalmuseet kommer man ind og får ikke dogmatik og nedstøvede forestillinger om fortiden, men man kommer ind og bliver inspireret - til at bruge historien aktivt til at tænke sit eget liv, til at tænke over samfundets udvikling og få hjælp til at få den nyeste viden omsat på nogle spændende og legende måder.

Balancegang Rane Willerslev tager en slurk fra en flaske vand og gumler løs på en håndfuld mandler ind imellem ordene, som afløser hinanden hurtigere, end du kan sige risikovillighed. For man skal stå tidligt op for at følge med Rane Willerslev, for det gør han bogstavelig talt også selv - for at have tid til netop at tænke tanker. Finten er ifølge ham selv at sætte vækkeuret hjemme i lejligheden på Amagerbrogade til at ringe 20 minutter før, han egentlig behøver at stå op. Så er der akkurat tid nok til det hele, at drømme og måske endda finde vejen derhen. - Er det ikke hårdt altid at ville søge hen til forandringen, mod krisen og derhen, hvor din verden bliver sendt i grus? - Jeg vil hellere sige, at jeg altid har søgt det, der optager mig. Det, der interesserer mig. Men jeg har også betalt en pris. Skilsmissen kommer ud af det valg, for jeg var jo væk hele tiden. Jeg var ude og rejse og på feltarbejde, som jeg følte, var mit kald. Men både jeg selv og stort set alle dem, jeg kender, der har forfulgt deres drømme - og mere end hvad der nødvendigvis var rationelt klogt - har alle klaret sig godt. - En af de ting jeg har gjort rigtigt i mit liv, for jeg har gjort rigtig mange ting forkerte, er faktisk, at jeg altid har forfulgt mine drømme. Det betyder, at jeg er ret sikker på, at jeg ikke kommer til at sidde tilbage og tænke: Ej, jeg burde have rejst verden rundt, eller gid jeg ikke havde taget det studie og i stedet havde gået efter noget andet. Men der hvor jeg har betalt prisen, er i forhold til de nære relationer. - Hvis jeg vil have en familie, har jeg lært i en meget sen alder, at jeg bliver nødt til at finde en balance. Det er min hårde lærdom, hvis jeg vil involvere mig med andre. Det er en helt reel drøm at ville skabe en familie, for så er det den, man investerer i. Jeg tror bare, at jeg, dengang jeg skabte en familie første gang, i og for sig slet ikke var klar, for mine prioriteringer lå et andet sted. Nu ser jeg mine piger, ofte og hver anden uge, men det er klart, at det har givet stof til eftertanke hos mig, at jeg prioriterede så ensidigt efter det, der drev mig. Det var hendes valg at gå, og jeg håber også, at jeg har lært af det, så jeg er væsentligt mere bevidst om, hvad det er, jeg gør nu, i forhold til, hvad jeg gjorde dengang. Og bevidst om, hvad det kræver at investere i familien, hvis jeg vil beholde den. - Er det så ikke modigt at skulle være far igen? - Jo, jeg er også lidt nervøs for det, men mere på grund af det tidspres, jeg er under. Til gengæld glæder jeg mig rigtig meget, fordi det gode med børn - ligesom når man destabiliserer sig selv og bygger en ny verden op - er, at man fortryder det aldrig.

- Dannelsens paradaoks og nødvendighed er både at have respekt for traditionerne - og stille spørgsmålstegn ved dem. Hvis vi ikke stiller spørgsmål, fastfryser vi traditionerne i dogmatisme, og dogmatime er alt andet end dannelse efter min mening. Dogmatisme er noget af det værste, der findes. Og det finder man desværre flere steder, konkluderer Rane Willerslev.

- Jeg tror, de fleste af os til tider lever dannet - og til andre tider sidder og er bange for det. Men jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi er bevidste om værdien af det at leve dannet, og når man virkelig bliver bange for kritik, eller hvis der er nogle, der er kommet med nogle nye idéer, der grundlæggende udfordrer ens egne, skal vi huske at sige til os selv: "Tag dig sammen. Det er vigtigt gå i dialog med dem. Det er vigtigt, at du tillader, at de ryster dig og din verden", siger Rane Willerslev.

