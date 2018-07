Vores manglende selverkendelse

Læserbrev: "Trods ekstrem sommer erkender vi ikke klimaforandringernes alvor", kunne et af vore landsdækkende medier, Kr. Dgbl., iagttage 24/7. Og en sådan manglende erkendelse er et så alvorligt og landsdækkende problem, at også Jysk-Fynske Medier bør involveres i dette negligerede svigt.

Ikke mindst fordi en artikel i JydskeVestkysten 29/7 proklamerer: "Forskere: Hedebølger kan blive hyppigere". Og i samme artikel nævner en lang række fakta, der alle klargøre for os, at hele den nordlige halvkugle er ramt af hedebølger. Et forhold vi mange gange har læst og hørt om de senere - efterhånden - mange år, men som er gået hen over vore hoveders selverkendelses-realisme, for det er der nok andre, der tager sig af!

Og nu opdager vi så, at det er der ikke andre, der har "taget sig af" - for der er ingen andre end os selv til at gøre noget ved problemet. Vi har alle i årevis svinet vores natur og miljø til og har været vanvittige uansvarlige overfor vores klimatiske og miljømæssige tilstande.

Nu er det meget, der er for sent, og vi kan gennem sommerens tørke se de første alvorlige resultaters af vores svigt. Et svigt der sandsynligvis bliver mere og mere synlige, og hvis følger vi må døje med fremover. Følger som vi dog måske har mulighed for at imødekomme gennem en verdensomfattende indsats af os alle, og hvis altafgørende formål skal være, at sætte klima og miljø, energibesparelser, moralsk omtanke og realistisk selverkendelse i højsædet.