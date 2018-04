Vores kamp gælder hele velfærdssamfundet

Læserbrev: Hvis du var forælder til et ungt menneske, der tænkte på at søge ind i et fag, hvor grundlønnen - altså uden pension og tillæg - de første otte år efter færdiguddannelsen er på 23.845 kr. om måneden for en sygehusansat, hvad ville du så råde dit barn til? Det er meget sandsynligt, at hovedpersonen med tanker om at blive sygeplejerske selv ville skele til unge, der tager en anden mellemlang videregående uddannelse, og finde ud af, at lønefterslæbet et betragteligt.

Som sygeplejersker mærker vi, at vi er efterspurgt arbejdskraft i både regioner og kommuner. Flere steder i Region Syddanmark er der i begge sektorer decideret mangel. Uden øget anerkendelse og en bare beskeden økonomisk gulerod får vi svært ved at tiltrække sygeplejersker i fremtiden.

Når titusinder af sygeplejersker om få uger sandsynligvis forhindres i at udføre deres arbejde, fordi arbejdsgiverne har varslet en lockout af hidtil usete dimensioner, er det deres sag, vi i Dansk Sygeplejeråd kæmper for. Men vi kæmper også for at skabe ordentlige rammer for de kommende generationer af sygeplejersker, som vores velfærdssamfund har og får så hårdt brug for. Det handler om os alle: Patienter, borgere, sundhedspersonale og studerende.

I en konflikt er der spilleregler. En af dem er, at vi som arbejdstagere skal udtage mindst 10 procent af medlemmerne til konflikt, såfremt parterne ikke kan blive enige om en ny overenskomst. Det har vi gjort. Arbejdsgiverne i stat, regioner og kommuner er kommet med et modspil, som jeg ikke tror, ret mange er klar over de ødelæggende konsekvenser af for hele det danske samfund.

I vores region vil alle kommuner blive ramt, og store, vitale områder på sygehusene vil ligge stille. På det største sygehus, Odense Universitetshospital, har de regionale arbejdsgivere valgt at lockoute alle de områder, der ikke er omfattet af vores strejkevarsel. Odense Universitetshospital vil med andre ord blive lagt ned.

Formålet med at lockoute 440.000 offentligt ansatte i hele Danmark er ikke at tvinge os til forhandlingsbordet, men at tømme fagforeningerne for den kapital, medlemmerne har sparet op over en årrække, og at bane vejen for et regeringsindgreb.

Vi har hele tiden været og er fortsat varme tilhængere af en forhandlingsløsning i stedet for at sætte samfundet i stå og ende i et diktat fra Folketinget. Nu presser arbejdsgiverne os op i en krog med deres magtdemonstration. Vi er klar til at bide fra os - for hele velfærdssamfundets skyld.