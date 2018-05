Visionsløse Venstre imod flytning af grænsehandel

Læserbrev: Dansk Supermarkeds topchef, Per Bank, foreslår, at man laver en afgiftsfri zone i Sønderjylland for at dæmme op for den voldsomme - og for Danmark - stærkt tabsgivende grænsehandel.

Det er en aldeles glimrende idé at sende grænsehandlen et par kilometer nordpå, og jeg har da også selv tidligere slået til lyd for noget tilsvarende. Grænsehandlen udgør nemlig omkring fire milliarder årligt - så vi taler ikke om småbeløb.

Man kan uden problemer fjerne og sænke afgifter og moms i et område tværs over Sønderjylland, eller måske kunne man vælge at begrænse området til eksempelvis Tønder Kommune. Det vil virke efter hensigten - pengene vil blive i landet. Vel at mærke i en del af landet, der på alle måder er blevet udsultet gennem en årrække. Med forslaget slår man således flere fluer med et smæk.

Det er helt urealistisk, siger nogle. Men hvad er det urealistiske? I Schweiz har man en by, der er uden afgifter, og det fungerer fint.

Skatteminister Karsten Lauritsen er dog ikke vild med forslaget, han siger til JydskeVestkysten, at det bare flytter pengene et andet sted hen og skaber flere problemer, end det løser. Måske skulle han researche lidt på sagen?

Venstre og i særdeleshed Karsten Lauritsen viser med al tydelighed, at de har mistet evnen til at være kreative og finde løsninger på dagligdagens problemer og helt uden kompas, når vi taler om visioner på den lange bane.