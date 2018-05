Virkningsløst vildsvinehegn

Læserbrev: At få opgaven at skrive dagens leder i JydskeVestkysten gør vel hverken Peter Gram eller andre redaktører på JydskeVestkysten til eksperter - kun til meningsmagere. I dagens JydskeVestkysten har Peter Gram dømt vildsvinehegnet ved den dansk/tyske grænse virkningsløs. Jeg har ikke set eller hørt nogen (heller ikke rigtige eksperter) påstå, at et hegn giver en 100 procent sikkerhed for beskyttelse mod hverken svinepest eller anden dårligdom, som i dag ikke har noget problem med at krydse grænsen. Jeg og et flertal i folketinget kan lykkeligvis finde fornuft i noget, der ikke yder en 100 procent beskyttelse. Man har også muligheden for at øge sikkerheden, ved at tage andre virkemidler i brug samtidig.

Jeg tror, at den virkelige årsag hos dem som udtaler modstand mod et grænsehegn er, at de ikke ønsker en markering af grænsen, hvad et hegn jo også gør. Jeg vedkender mig gerne, at jeg som dansker også gerne ser denne markering - vi er vel endnu ikke fuldt og helt blevet en tysk provins i Merkels fællesmarked (med lidt "virkningsløs" hjemmestyre).