Vindmøller på vand - ikke på land

Læserbrev: Vindenergi er miljøvenligt og godt, men desværre hører vi ofte om naboer, der bliver generet af de store maskiner. I Dansk Folkeparti mener vi, at man skal satse på havvindmølleparker og stoppe helt for nye vindmøller på land. Ude på havet kan de producere en masse strøm uden at støje i nogens baghave. Er man allerede plaget af vindmøllestøj, bør man naturligvis kunne søge erstatning. Og de vindmøller, der er nedslidte, skal pilles ned, og der skal ikke gives tilladelse til at rejse nye møller samme sted. Dét vil vi kæmpe for i Dansk Folkeparti.

I Sønderborg er man allerede i gang med at se på opførelsen af mellem 20 og 44 havvindmøller i Lillebælt. Når vindmøllerne står klar, kan de producere strøm til tusindvis af husstande om året. Det er godt for vores lokale erhvervsliv, og et vigtigt led i en grøn omstilling i Sønderjylland.