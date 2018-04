Vindmøller. De skal selv betale

Læserbrev: Ifølge overskrift i JydskeVestkysten den 2. april vil vindmøllepark skaffe nye arbejdspladser.

Det er en påstand på linje med, at det vil skabe nye arbejdspladser at sætte folk til at grave hul i jorden og dække til igen. Det er usundt brug af andres penge. Det burde være strafbart. Hvis nogle vil have vindmøller, så burde det være en selvfølge, at de selv betaler hver krone.